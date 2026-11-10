Оголошено довгий список літературної премії "Воля": які тексти ввійшли до переліку (фото)

Міністерка культури України Тетяна Бережна повідомила про оголошення довгого списку державної літературної премії "Воля". До основного конкурсу премії було взято 95 текстів у кількох номінаціях.

За словами пані Бережної, 26 книжок від 17 видавництв увійшли до довгого списку державної літературної премії "Воля" цього року. Про це міністерка написала в своєму Facebook.

"Загалом на премію подали 95 книжок. До довгого списку увійшли по десять творів у номінаціях "Найкраща прозова книжка" та "Найкраща документальна книжка", а також шість — у номінації "Найкраща документальна книжка іноземного автора про Україну, перекладеної українською", — вказано в тексті.

Перелік книжок у лонг-листі до державної премії "Воля" в номінації "Найкраща прозова книжка" Фото: voliabookprize.gov.ua

За її словами, до лонг-листу ввійшли книжки про "яку проживаємо, про нашу культурну пам’ять та історію, яку відкриваємо для себе заново". Вона додає, що в переліку премії є різні літературні жанри — романи, репортажі, есеї, біографії-розслідування, які в різні способи допомагають "розповісти про Україну та зрозуміти власний досвід".

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Номінанти лонг-листа премії "Воля" в категорії "Найкраща документальна книжка" Фото: voliabookprize.gov.ua

Державна літературна премія "Воля" була заснувала Міністерством культури України та Києво-Могилянською академією за підтримки ПриватБанку. Її завданням є місія "підтримати літературний процес в Україні, інтегрувати його в глобальний дискурс, заохочувати до читання й розвивати книжковий ринок".

Номінанти лонг-листа премії "Воля" в категорії "Найкраща документальна книжка іноземного автора, перекладена українською мовою" Фото: voliabookprize.gov.ua

Раніше повідомлялося про те, як стало відомо ім'я переможця Букерівської премії 2026. Ним став літератор М. Джон Гаррісон за свій роман "Кінець всього", який водночас був зустрітий та оцінений читачами досить прохолодно.

Також Фокус розібрав, як роман Кобо Абе "Жінка в пісках" демонструє питання вибору. Однак порушені теми в ньому пролягають значно далі за канву тексту, а деякі аналогії та алюзії досі релевантні до сучасності.