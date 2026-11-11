Внук британского короля опубликовал свой первый рисунок: что говорят эксперты (фото)

13-летний сын наследника британского престола, принц Джордж, обнародовал свой первый рисунок, продемонстрировав увлечение искусством. Свой талант к рисованию представитель королевской семьи унаследовал от матери, Кейт Миддлтон.

Рисунок птицы стал первым произведением принца Джорджа, который активно интересуется природой. Об этом пишут Country Life и BBC.

"Рисунок рыбачки, созданный принцем Джорджем, представлен в специальном выпуске журнала Country Life, приглашенным редактором которого является его отец, принц Уэльский. 13-летний принц Джордж нарисовал птицу, сидящую на ветке, дома весной", — пишут СМИ.

Рисунок птички, нарисованный 13-летним принцем Джорджем Фото: countrylife.co.uk

Журналисты пишут, что принц Джордж любит рисовать и "следует по стопам своей семьи". Его дед, король Чарльз III, — сам увлечённый художник, а его мать Кэтрин и дядя, герцог Сассекский, изучали искусство на высоком уровне. Кроме того, супруга принца Уэльского Кэтрин также изучала историю искусства в университете.

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На данный момент известно, что принц Джордж начал обучение в Итонском колледже с осени этого года. Позже, как пишут журналисты, он войдет в состав редакционного совета издания Country Life.

Эксперты отмечают, что в творчестве молодого наследника прослеживаются отсылки к классическим картинам художников-натуралистов. Также специалисты по искусству отмечают множество аналогий с произведениями классиков, которые изучает внук действующего короля, в частности Босха, Брейгеля-старшего и других.

Ранее Фокус сообщал о заявлении относительно будущего 12-летнего принца Джорджа. Старший сын принца и принцессы Уэльских пойдет по стопам своего отца, который также получал образование в этом историческом учебном заведении в Беркшире.

Впоследствии стало известно, что принц Джордж стесняется родителей на публике. Принц Уильям пошутил, что принц Джордж, которому в прошлом месяце исполнилось 13 лет, стесняется его и мамы Кейт Миддлтон.