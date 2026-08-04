Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма стесняется родителей (фото)

Принц Уильям пошутил, что принц Джордж, которому в прошлом месяце исполнилось 13 лет, стесняется его и мамы Кейт Миддлтон.

В прошлом месяце Джорджу, который когда-нибудь станет королём Великобритании, исполнилось 13 лет, он официально стал подростком, а в сентябре начнёт обучение в Итонском колледже, обучение в котором обходится в 63 000 фунтов стерлингов в год. Первенец Кейт и Уильяма вместе с братом и сестрой, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, присоединился к принцу и принцессе Уэльской для семейного отдыха на Играх Содружества в Глазго. Об этом пишет Mirror.

Принц Джордж стесняется своих родителей

Семья посмотрела полуфинальный матч по нетболу на арене Hydro, а затем отправилась на базу сборной Уэльса в центре города. Там Луи попросили обновить табло с количеством медалей Уэльса, чтобы отразить две недавние золотые медали, и он наклеил большую наклейку "7" поверх "5" под громкие аплодисменты.

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Помощник главного тренера сборной Уэльса Гетин Джонс также спросил детей: "Хотели бы вы позже увидеть маму и папу в тандеме на велодроме?" Но Джордж резко ответил: "Нет". Кейт, сидевшая рядом с ним, рассмеялась, а Уильям ответил: "Мы и так тебя достаточно стыдим".

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Каждому ребенку также подарили мягкую игрушку Гвен — валлийского дракона-талисмана, а всем пятерым вручили подарочные пакеты с валлийской велосипедной формой.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин будут придерживаться очень строгого протокола для защиты будущих партнеров своих детей.

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу Эвелины в Лондоне. Во время выхода супругу принца Уильяма заметили с загадочной травмой.

Кроме того, будущая королева нарушила давнюю традицию Уимблдона, изменив свой стиль.