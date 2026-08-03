Кейт Миддлтон и принц Уильям "взялись" за будущих партнеров своих детей

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин будут использовать очень строгий протокол для защиты будущих партнеров своих детей.

Уильям и Кейт стремятся обеспечить защиту будущих отношений их детей от вмешательства прессы и должны повторить те же соглашения о конфиденциальности, которые защищали их собственный роман во время учебы в Университете Святого Эндрю. Об этом пишет Hello.

Соглашение Уильяма

По словам бывшего телеведущего и королевского автора Саймона Вигара, Уэльски уже обсудили будущие романы 13-летнего принца Джорджа, 11-летней принцессы Шарлотты и 8-летнего принца Луи. Саймон рассказал, как Уильям и Кейт организуют публичное представление будущих партнеров своих детей.

Супруги воспользовались "Джентльменским соглашением", означавшим, что пресса согласилась оставить принца в покое во время его учебы. Пара наслаждалась полной медийной блокадой в начале отношений, что позволяло им продолжать сосредотачиваться на учебе в университете.

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Кейт Миддлтон с детьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Отношения Кейт и Уильяма

Они, вероятно, будут использовать подобную процедуру для своих детей. Эксперт сказал, что ранняя цензура их отношений "была великолепна" для королевской пары, добавив, что "британские СМИ должны получить определенную похвалу" за ее поддержку.

Пара, вместе уже четверть века, впервые встретилась в Университете Святого Эндрю в 2001 году. Сначала они были друзьями, но их отношения быстро переросли в романтические, и спустя год они стали встречаться. Кейт и Уильям наслаждались романом около двух лет, прежде чем об этом стало известно публично.

Единственный раз, когда сделка была нарушена: в 2001 году, когда съемочная группа Ardent Productions, телевизионной компании, принадлежащей дяде Уильяму, принцу Эдварду, появилась в кампусе шотландского колледжа. Им немедленно приказали уйти после того, как они были пойманы на попытке снять принца.

Семья Уэльских Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Компания была вынуждена извиняться, и это был единственный случай нарушения сделки.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Принц Уильям и принцесса Кейт наслаждаются отдыхом от своих королевских обязанностей после двух месяцев лета.

Кейт Миддлтон посетила Детскую больницу Эвелины в Лондоне. При выходе жену принца Уильяма заметили с загадочной травмой.

Кроме того, будущая королева нарушила давнюю традицию Уимблдона изменением стиля.