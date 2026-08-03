Кейт Міддлтон та принц Вільям "взялися" за майбутніх партнерів своїх дітей

Принц Вільям і принцеса Уельська Кетрін використовуватимуть дуже суворий протокол для захисту майбутніх партнерів своїх дітей.

Вільям і Кейт прагнуть забезпечити захист майбутніх стосунків їхніх дітей від втручання преси та повинні повторити ті ж угоди про конфіденційність, які захищали їхній власний роман під час навчання в Університеті Святого Ендрю. Про це пише Hello.

Угода Вільяма

За словами колишнього телеведучого та королівського автора Саймона Вігара, Уельські вже обміркували майбутні романи 13-річного принца Джорджа, 11-річної принцеси Шарлотти та 8-річного принца Луї. Саймон розповів, як Вільям і Кейт організують публічне представлення майбутніх партнерів своїх дітей.

Подружжя скористалося "Джентльменською угодою", яка означала, що преса погодилася залишити принца в спокої під час його навчання. Пара насолоджувалася повною медійною блокадою на початку стосунків, що дозволяло їм продовжувати зосереджуватися на навчанні в університеті.

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Кейт Міддлтон з дітьми Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Стосунки Кейт та Вільяма

Вони, ймовірно, застосовуватимуть подібну процедуру для своїх дітей. Експерт сказав, що рання цензура їхніх стосунків "була чудовою" для королівської пари, додавши, що "британські ЗМІ повинні отримати певну похвалу" за її підтримку.

Пара, яка разом вже чверть століття, вперше зустрілася в Університеті Святого Ендрю у 2001 році. Спочатку вони були друзями, але їхні стосунки швидко переросли в романтичні, і приблизно через рік вони стали зустрічатися. Кейт та Вільям насолоджувалися романом близько двох років, перш ніж про це стало відомо публічно.

Єдиний раз, коли угоду було порушено: у 2001 році, коли знімальна група Ardent Productions, телевізійної компанії, що належить дядьку Вільяма, принцу Едварду, з'явилася в кампусі шотландського коледжу. Їм негайно наказали піти після того, як їх спіймали на спробі зняти принца.

Родина Уельських Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Компанія була змушена просити вибачення, і це був єдиний випадок порушення угоди.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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