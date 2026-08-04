Старший син Кейт Міддлтон та принца Вільяма соромиться батьків (фото)

Принц Вільям пожартував, що принц Джордж, якому минулого місяця виповнилося 13 років, соромиться його та маму Кейт Міддлтон.

Минулого місяця Джорджу, який колись стане королем Британії, виповнилося 13 років, він офіційно став підлітком, а у вересні почне навчання в Ітонському коледжі, який коштує 63 000 фунтів стерлінгів на рік. Первісток Кейт та Вільяма разом з братом та сестрою, принцесою Шарлоттою та принцом Луї, приєднався до принца та принцеси Уельської для сімейного відпочинку на Іграх Співдружності в Глазго. Про це пише Mirror.

Принц Джордж соромиться батьків

Родина дивилася півфінальний матч з нетболу на арені Hydro, перш ніж вирушити на базу команди Уельсу в центрі міста. Там Луї запросили оновити табло з кількістю медалей Уельсу, щоб відобразити дві нещодавні золоті медалі, і він наклеїв велику наліпку "7" над "5" під гучні оплески.

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Шеф-помічник збірної Уельсу Гетін Джонс також запитав дітей: "Ви хотіли б пізніше побачити маму й тата в тандемі на велодромі?" Але Джордж різко відповів: "Ні". Кейт, яка сиділа поруч із ним, засміялась, а Вільям відповів: "Ми й так тебе достатньо соромимо".

Принц Джордж Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Кожній дитині також подарували м’яку іграшку Гвен, валлійського дракона-талісмана, а всім п’ятьом вручили подарункові пакети з валлійським велосипедним костюмом.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Крім того, майбутня королева порушила давню традицію Вімблдону зміною стилю.