Онук британського короля опублікував перший малюнок: що кажуть фахівці (фото)

13-річний син наступника британського престола, принц Джордж, оприлюднив свій перший малюнок, показавши захоплення до мистецтва. Свій талант до малювання представник королівської родини успадкував від матері Кейт Міддлтон.

Малюнок пташки став першим у виконанні принца Джорджа, який активно цікавиться природою. Про це пишуть Country Life та BBC.

"Малюнок рибалочки, створений принцом Джорджем, представлений у спеціальному випуску журналу Country Life, який запрошеним редактором є його батько, принц Вельський. 13-річний принц Джордж намалював птаха, який сидить на гілці, вдома навесні", — пишуть ЗМІ.

Малюнок пташки 13-річного принца Джорджа Фото: countrylife.co.uk

Журналісти пишуть, що принц Джордж любить малювати та "йде слідами своєї родини". Його дід, король Чарльз ІІІ — сам захоплений художник, а його мати Кетрін і дядько, герцог Сассекський, вивчали мистецтво на високому рівні. Також дружина принца Вельського Кетрін також вивчала історію мистецтва в університеті.

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Наразі відомо, що принц Джордж почав навчання в Ітонському коледжі з осені цього року. Згодом, як пишуть медійники, ввійде до редакторської ради видання Country Life.

Експерти відзначають, що в роботі молодого спадкоємця видні натяки на класичні малюнки художників-натуралістів. Також фахівці з мистецтва відзначають багато аналогій у творах класиків, які опановує онук чинного короля, зокрема Босха, Брейгеля-старшого та інших.

Раніше Фокус повідомляв про заяву про майбутнє 12-річного принца Джорджа. Старший син принца та принцеси Вельських піде стопами свого батька, який також здобував освіту в цьому історичному закладі в Беркширі.

Згодом стало відомо, що принц Джордж соромиться батьків на публіці. Принц Вільям пожартував, що принц Джордж, якому минулого місяця виповнилося 13 років, соромиться його та маму Кейт Міддлтон.