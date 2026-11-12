Лауреата литературной премии обвинили в использовании ИИ: расследование выявило неожиданное (фото)

Угандийского писателя Симбараше Кундизезу, который получил премию Кейна (Caine Prize) за свой короткий рассказ "Голубой боец", заподозрили в использовании искусственного интеллекта. Жюри премии и организаторы проверили эти подозрения и объявили своё решение по поводу обвинений.

Председатель попечительского совета премии Кейна Элла Вакатама сообщила, что они приступили к проверке текста победителя на предмет использования генеративных алгоритмов. Об этом сообщает BBC.

"После тщательного расследования мы считаем, что доказательства очевидны: "Голубой боец" (The Blue Fighter) написан человеком", — сообщила г-жа Вакатама и добавила, что расследование не выявило "никаких признаков" использования искусственного интеллекта.

Расследование началось с публикации в журнале The Atlantic, в которой автор статьи решила проверить текст на наличие ИИ с помощью приложения Paragram. Анализатор показал, что текст содержит явные следы использования искусственного интеллекта.

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Детектор показывает вероятность 78 % использования ИИ на первой странице рассказа Фото: скриншот

На фоне обвинений жюри премии провело расследование — изучило интервью, публикации автора в других изданиях, а также получило электронные документы с черновиками и записками г-на Кундизезы. Отдельный анализ проводил независимый специалист по кибербезопасности и цифровой криминалистике на предмет наличия каких-либо метаданных ИИ. На основании исследования организаторы премии Кейна пришли к выводу, что автор написал свою работу (полный текст рассказа можно прочитать на английском языке здесь) без использования алгоритмов.

Сам угандийский писатель категорически отрицает использование ИИ, а также подробно рассказал, откуда у него появилась идея произведения. По словам г-на Кундизезы, он создал свою историю на основе стихотворения южноафриканской поэтессы Вангиле Гантшо об увлечении мальчика аквариумами и добавил в текст контекст Зимбабве для достоверности истории.

В течение месяца с момента публикации сообщения о подозрении в использовании ИИ африканец отметил в обширном обращении в X, что не пользовался никакими алгоритмами. Он добавил, что готов доказать свою правоту, предоставив все необходимые материалы для анализа.

Ранее Фокус сообщал о том, как в Канаде разорвали сотрудничество с бывшим номинантом престижной премии из-за ИИ. Анализ электронных файлов подтвердил наличие "следов ИИ-тегов в метаданных некоторых документов"

Впоследствии стало известно, что лауреат Гонкуровской премии использовал ИИ для написания текста. Это вызвало шквал критики в его адрес и подняло вопрос об ИИ и литературе в французских интеллектуальных кругах.