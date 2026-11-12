Переможця літпремії звинуватили в використанні ШІ: розслідування виявило неочікуване (фото)

Угандійського письменника Сімбараше Кундізезу, який виграв премію Кейна (Caine Prize) за власне коротке оповідання "Блакитний боєць", запідозрили в використанні штучного інтелекту. Журі премії та організатори перевірили ці підозри та оголосили своє рішення щодо звинувачень.

Голова ради опікунів премії Кейна Елла Вакатама повідомила, що вони почали перевірку тексту переможця на предмет застосування генеративних алгоритмів. Про це пише BBC.

"Після детального розслідування ми вважаємо, що докази очевидні: "Блакитний боєць" (The Blue Fighter) написала людина", — повідомила пані Вакатама і додала, що розслідування не виявило "жодних ознак" використання штучного інтелекту.

Розслідування почалося з публікації видання The Atlantic, де авторка матеріалу вирішила перевірити за допомогою застосунку Paragram на присутність ШІ. Аналізатор показав, що текст містить значні слід використання штучного інтелекту.

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Детектор показує ймовірність 78% використанні ШІ на першій сторінці оповідання Фото: скриншот

На тлі звинувачень журі премії провело розслідування — вивчило інтерв'ю, публікації автора в других виданнях, а також отримало електронні документи чернеток і записок пана Кундізези. Окремий аналіз проводив незалежний фахівець із кібербезпеки та цифрової криміналістики на предмет присутності будь-яких метаданих ШІ. На основі дослідження у премії Кейна прийшли до висновку, що автор написав свою роботу (повний текст оповідання можна прочитати англійською тут) без використання алгоритмів.

Сам угандійський письменник категорично заперечує використання ШІ, а сам детально розповів, звідки в нього була ідея твору. За словами пана Кундізези, свою історію він створив на основі вірша південноафриканської поетки Вангіле Гантшо щодо захоплення хлопчика акваріумами та додав у текст контекст Зімбабве для достовірності історії.

Протягом місяця з моменту публікації про підозру в використанні ШІ, африканець зазначив у великому зверненні в Х, що не користувався ніякими алгоритмами. Він додав, що готовий довести свою правоту, надавши усі потрібні матеріали для аналізу.

Раніше Фокус повідомляв про те, як в Канаді розірвали співпрацю з ексномінантом престижної премії через ШІ. Аналіз електронних файлів підтвердив присутність "сліди ШІ-тегів у метаданих деяких документів"

Згодом стало відомо, що лауреат Гонкурівської премії використав ШІ для написання тексту. Це спричинило шквал критики на його адресу та порушило питання про ШІ та літературу в французьких колах інтелектуалів.