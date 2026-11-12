Вакарчук, Дронь, Шкляр, Федишин: кто вошел в лонглист претендентов на Шевченковскую премию 2027 года

Комитет по Национальной премии имени Тараса Шевченко объявил список номинантов на соискание премии 2027 года. Конкурс пройдет в три этапа, а победителей, как обычно, объявят в начале марта следующего года.

На первый этап Комитет отобрал 110 произведений различных жанров в 14 категориях — от прозы и поэзии до архитектуры и кураторства художественных проектов. Об этом говорится в заявлении Комитета в Facebook.

"Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко обнародует "длинный" список произведений, допущенных к первому туру конкурса на соискание Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2027 года", — говорится в тексте.

В Комитете добавляют, что по состоянию на 2 ноября в этот список вошло 110 произведений различных жанров. Так, в категории "проза" число номинантов составляет 15 кандидатов, в категории "поэзия" — 18 произведений, в категории "искусствоведение и литературоведение" — 11.

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В категорию "публицистика и журналистика" отобрано 10 произведений, в категорию "музыкальное искусство" — 7, в номинацию "концертно-исполнительское искусство" — 7. Также в длинный список вошли шесть работ в категории "театральное искусство", пять работ — в номинацию "киноискусство" и по пять и четыре номинации произведений в жанрах "изобразительное искусство" и "архитектурное искусство".

В длинный список Комитет включил восемь работ в номинации "Фотоискусство", две работы — в номинации "Декоративно-прикладное искусство" и пять — в номинации "Дизайн". Девять работ были включены в категорию "Творческое кураторство культурно-художественных проектов".

С полным списком номинантов во всех категориях можно ознакомиться в сообщении Комитета. В соответствии с процедурой предстоит пройти ещё два этапа, в ходе которых будут определены победители в каждой из номинаций, а официальное объявление с указом президента Украины о присуждении Национальной премии имени Тараса Шевченко состоится в день рождения писателя — 9 марта 2027 года.

Ранее Фокус сообщал о списке номинантов на Шевченковскую премию 2025 года. Всего в список тех, кто прошел в финальный тур конкурса, вошли 22 произведения в 8 категориях.

Впоследствии стало известно, что в НСЖУ намерены лишить поэта Издрика Шевченковской премии. Председатель Дрогобычского отделения Национального союза журналистов Степан Яким призвал лишить поэта Шевченковской премии из-за нецензурной лексики в стихах.