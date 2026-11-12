Вакарчук, Дронь, Шкляр, Федишин: хто потрапив у довгий список на Шевченківську премію 2027 року

Комітет з Національної премії імені Тараса Шевченка оголосив список номінантів на здобуття премії 2027 року. Вона пройде в три етапи, а переможців традиційно оголосять на початку березня наступного року.

До першого етапу Комітет відібрав 110 творів різних жанрів у 14 категоріях — від прози та поезїі до архітектури та кураторства мистецьких проєктів. Про це йдеться в заяві Комітету в Facebook.

"Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднює "довгий" список творів допущених до І туру конкурсу на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка 2027 року", — вказано в тексті.

У Комітету додають, що станом на 2 листопада до цього переліку було включено 110 творів різних жанрів. Так, у категорії проза кількість номінантів складає 15 кандидатів, поезія — 18 творів, мистецтвознавство та літературознавство — 11.

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До категорії "публіцистика та журналістика" відібрано 10 творів, в "музичному мистецтві" — 7, в номінації "концертно-виконавське мистецтво" — 7. Також до довгого списку потрапили шість робіт у категорії "театральне мистецтво", п'ять робіт — у номінацію "кіномистецтво" та п'ять і чотири номінації творів у жанрах "візуальні мистецтва" та "архітектурні мистецтва".

До довгого списку Комітет включив вісім робіт у "Фотомистецтво", дві номінації — в "Декоративно-прикладне мистецтво", п'ять — в "Дизайн". Дев'ять робіт були включені в категорію "Творче кураторство культурно-мистецьких проєктів".

З повним переліком номінантів у всіх категоріях можна ознайомитися в повідомленні Комітету. Відповідно до процедури, мають пройти ще два етапи, в яких відберуть переможців у кожній із номінацій, а офіційне оголошення з указом президента України про присвоєння Національної премії імені Тараса Шевченка відбудеться на день народження митця — 9 березня 2027 року.

Раніше Фокус повідомляв про список номінантів на Шевченківську премію 2025 року. Всього до списку тих, хто пройшов до завершального туру конкурсу, потрапило 22 твори у 8 категоріях.

Згодом стало відомо, що в НСЖУ хочуть позбавити Шевченківської премії поета Іздрика. Голова Дрогобицького осередку Національної спілки журналістів Степан Яким закликав позбавити поета Шевченківської премії через наявність лайки у віршах.