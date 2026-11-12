Когда политика побеждает: почему во Франции бестселлером стала книга кандидата в президенты

Книга леворадикального французского политика Жана-Люка Меланшона "L'Avenir en commun" ("Общее будущее") стала бестселлером, обогнав лауреата премии Гонкура этого года Филиппа Жанеда. Политик уже имеет высокие рейтинги и является одним из лидеров гонки за пост президента Франции в 2027 году.

160-страничный политический манифест лидера политической силы "Непокоренная Франция" пользуется огромным успехом — с 4 по 12 ноября было продано более 50 тыс. экземпляров. Об этом пишет издание Le Monde.

СМИ отмечает, что только на митинге 6 ноября было продано более 10 тыс. экземпляров. В ответ на взрывной рост интереса к творчеству г-на Меланшона издательство La Dispute увеличило общий тираж книги до 300 тыс. экземпляров.

Депутат партии "Непокоренная Франция" в парламенте Клеманс Гетте отметила "беспрецедентный" успех работы лидера политической силы. Она отмечает, что это лишь свидетельствует о силе и интересе людей к левым идеям.

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Почему книги политиков стали популярными во Франции

Журналисты отмечают, что книги политических деятелей правого крыла Жордана Барделли и Сары Кнафо в настоящее время занимают девятое и шестое места в рейтинге бестселлеров. Общий тираж специалисты оценивают в 350 тыс. экземпляров.

Между тем роман Филиппа Жанеда, лауреата Гонкуровской премии этого года, "Незнакомка с набережной Жавель" ворвался в топ-5 и занимает второе место. На данный момент ориентировочное количество проданных экземпляров оценивается в более чем 90 тыс. экземпляров.

Главной причиной взрывного роста интереса к книгам политической направленности является приближение президентских выборов во Франции. По оценкам политологов, основная борьба развернётся между Марин Ле Пен и Жаном-Люком Меланшоном, однако само голосование состоится только 18 апреля следующего года.

Ранее Фокус сообщал о том, как книга украинского автора о войне стала бестселлером в Швейцарии. По словам автора Артема Чеха, перевод романа через несколько недель вызвал интерес у немецкоязычных читателей.

Впоследствии стало известно, что новый роман Сары Маас стал суперхитом за считанные недели. Роман "A Court of Splintered Harmony" ("Двор разбитой гармонии") стал суперхитом среди читателей, а за последние дни октября количество проданных экземпляров превзошло все ожидания.