Коли політика перемагає: чому у Франції бестселером стала книжка кандидата в президенти

Книжка ліворадикального французького політика Жана-Люка Меланшона "L'Avenir en commun" ("Спільне майбутнє") стала хітом продажів, обігнавши цьогорічного Гонкурівського лауреата Філіппа Жанеда. Політик уже має високі рейтинги та є одним із лідерів перегонів на посаду президента Франції 2027 року.

Фактичний політичний маніфест лідера політсили "Нескоренна Франція" на 160 сторінок має шалений успіх — з 4 до 12 листопада вже було продано понад 50 тис. примірників. Про це пише видання Le Monde.

ЗМІ вказує, що тільки на мітингу 6 листопада було продано понад 10 тис. екземплярів. У відповідь на вибухове зростання інтересу до роботи пана Меланшона, видавництво La Dispute збільшив тираж загальний тираж книги до 300 тис. примірників.

Депутатка партії "Нескорена Франція" у парламент Клеманс Гетте відзначила "безпрецедентний" успіх роботи керівника політсили. Вона зазначає, що це тільки показує силу та інтерес людей до лівих ідей.

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Чому книжки політиків стали популярними у Франції

Журналісти вказують, що книжки політичних діячів правого флангу Жордана Барделли та Сари Кнафо наразі перебувають на дев'ятому та шостому місці в рейтингу бестселерів. Загальну вартість накладу фахівці оцінюють в 350 тис. примірників.

Тим часом роман цьогорічного переможця Гонкурівської премії Філіппа Жанеда "Незайомка з набережної Жавель" увірвалася до топ-5 та посідає друге місце. Наразі орієнтовне число проданих примірників оцінюється в понад 90 тис. екземплярів.

Головною причиною вибухового зростання інтересу до книжок політичного напрямку є наближення президентських виборів у Франції. За оцінками політологів, основна боротьба розгорнеться між Марін Ле Пен і Жаном-Люком Меланшоном, однак саме голосування станеться лише 18 квітня наступного року.

Раніше Фокус повідомляв про те, як книжка українського автора про війну стала бестселером у Швейцарії. За словами автора Артема Чеха, переклад роману через кілька тижнів викликав інтерес у німецькомовних читачів.

Згодом стало відомо, що новий роман Сари Маас став суперхітом за лічені тижні. Твір A Court of Splintered Harmony ( "Двір розбитої гармонії") став суперхітом серед читачів, а за останні дні жовтня кількість примірників перевищила всі очікування.