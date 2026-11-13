"Я твой отец": световой меч Дарта Вейдера продали на аукционе за огромную сумму (фото)

На аукционах Heritage Auctions в США было выставлено 27 лотов с предметами, использовавшимися при съемках оригинальной трилогии "Звездных войн". Среди экспонатов был и световой меч Дарта Вейдера, который использовался в пятом и шестом фильмах космической саги.

Предварительная оценка экспертов оказалась неточной, ведь вместо стартовой цены в 1 млн долларов стоимость лота на аукционе подскочила в несколько раз — до 4,785 млн долларов. Об этом сообщает The Guardian.

По данным Heritage Auctions, эта продажа стала мировым аукционным рекордом для любого реквизита из "Звёздных войн", использовавшегося на экране, и превзошла предыдущую продажу этим же аукционным домом светового меча и отрубленной руки Люка Скайуокера из фильма "Империя наносит ответный удар". Их продали за 3,75 млн долларов ещё в июле этого года.

Среди лотов на аукционе были различные культовые предметы героев саги. Так, среди всех предложенных лотов были бластер Бобы Фетта и кукольная рука Йоды, которую использовали во время первого появления персонажа в фильме "Империя наносит ответный удар".

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Световой меч Дарта Вейдера Фото: Heritage Auctions

Старший директор отдела развлечений Heritage Auctions Брайан Чейнс сказал, что меч Дарта Вейдера был "словно Святой Грааль" для коллекционера "Звёздных войн". Поэтому цена на аукционе не стала для него неожиданностью.

"Это именно тот световой меч, который был на съёмочной площадке. Он был из самой известной сцены всей франшизы", — говорит представитель аукционного дома, намекая на эпизод битвы Люка Скайуокера и Дарта Вейдера, где последний признается, что является отцом джедая.

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Впоследствии стало известно, что на аукционе был продан световой меч Люка Скайуокера. Он ушёл с молотка за внушительную сумму в 3,75 млн долларов при стартовой цене в один миллион.