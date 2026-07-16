Световой меч Люка Скайуокера из "Звездных войн" ушел с молотка за рекордную сумму (видео)

Аукционный дом Heritage Auctions продал световой меч Люка Скайуокера, использованный в фильме "Звездные войны: Эпизод V — Империя наносит ответный удар" 1980 года.

Он ушел с молотка за внушительные $3,75 млн при стартовой цене в миллион, тем самым установив мировой аукционный рекорд для реквизита из "Звездных войн", использованного в фильме, сообщает The Hollywood Reporter.

Лот продавался с частью руки. Это отсылка к финальной сцене картины, где происходит схватка Люка Скайуокера с Дартом Вейдером. В ней лорд ситхов отрубил ему руку и произнес знаменитую фразу "Я твой отец".

Изначально организаторы аукциона намеревались выручить за меч не больше $2 млн, однако окончательная стоимость, как уже говорилось, стала мировым рекордом.

Предыдущий рекорд принадлежал оригинальной 20-дюймовой модели истребителя X-wing, использованного в космической битве в фильме "Звездные войны" 1977 года, которая была продана за $3,135 млн в октябре 2023 года.

Відео дня

Обе цифры превзойдены рекордсменом в категории произведений искусства — оригинальной картиной Тома Юнга, представляющей собой постер к фильму "Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда", проданной за $3,875 млн.

Первоначально световой меч был собран из модифицированной вспышки Graflex и дополнен оригинальным комплектом для создания эффекта отрубленной руки, разработанным гримером Стюартом Фриборном, который также участвовал в создании Йоды и многих других эффектов грима для франшизы. Он умер в Лондоне 5 февраля 2013 года.

Торги, которые прошли накануне, 15 июля, были частью аукциона Heritage Hollywood & Entertainment Signature Auction, который продлится до 17 июля.

Среди других предметов кинореквизита, выставленных на продажу в этот период, — шляпы из фильмов "Волшебник страны Оз" и "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", ховерборды из фильма "Назад в будущее II", ковры из фильма "Большой Лебовски" и пара ботинок, которые носил Сильвестр Сталлоне в фильме "Рокки III".

На аукцион выставлен и ковер из фильма "Большой Лебовски"

Напомним, чем займется звезда "Звездных войн" после выхода из психбольницы.

Также сообщалось, что утечка о "Звездных войнах" подтвердила то, чего фанаты ждали 28 лет.