Видит себя в киберспорте: чем займется звезда "Звездных войн" после выхода из психбольницы

Джейк Ллойд, актер, сыгравший юного Энакина Скайуокера в фильме 1999 года "Скрытая угроза" из саги "Звездные войны", дал поклонникам редкое интервью. Он лечился от психического заболевания более 10 лет.

В 2015 году у актера, который стал мегапопулярным после выхода первой по хронологии части "Звездных войн", диагностировали шизофрению. С тех пор он вел жизнь отшельника и лечился от болезни, пишет издание Daily Star.

В беседе с экспертом по вселенной "Звездных войн", журналистом Клейтоном Санделлом, бывший актер рассказал, что летом ему предстоит "завершить" курс стационарного лечения в больнице.

37-летний мужчина, официально завершивший свою актерскую карьеру еще в 2021 году, попытается "проникнуть" в киберспорт.

Санделл описывает Ллойда как "великого игрока", который, по его словам, выглядел "фантастически".

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"Это то, что казалось наиболее актуальным, учитывая мое прошлое и любое будущее", — сказал Ллойд, отвечая на вопрос о планах на будущее.

Ранее Джейк признавался, что входил в число лучших игроков в "Call of Duty" и будет указывать это достижение в своем резюме.

Ллойд сказал, что играет в некоторые игры по мотивам "Звездных войн", но "не имеет времени" смотреть фильмы.

"Медицина, терапия и не тратить чужое время", — так выглядят для бывшего актера следующие пять лет.

Взлет и падение звезды

Юэн Макгрегор, Джек Ллойд и Лиам Нисон во время съемок Фото: из открытых источников

Джек Ллойд дебютировал в кино в 1996 году, снявшись во многих проектах, и даже сыграл сына героя Арнольда Шварценеггера в фильме "Подарок на Рождество". Получить роль Энакина Скайуокера стало его мечтой, осуществление которой и привело к концу его актерской карьеры. Этот фильм саги стал одним из самых критикуемых, а одноклассники издевались над звездой в школе, издавая характерный звук светового меча при малейшей возможности.

Устав от чрезмерного внимания, он в 2001 году завершил актерскую карьеру и впоследствии поступил в Колумбийский колледж в Чикаго, чтобы изучать кино.

Джек Ллойд Фото: из открытых источников

В 2015 году в полицию поступил вызов по поводу нападения. Мать бывшего актера рассказала правоохранителям, что у ее сына диагностировали шизофрению, а он не принимал лекарства. В апреле 2016 года мужчину перевели в психиатрическую больницу.

Ранее Фокус писал, что:

Мать бывшего актера Лиза Ллойд рассказывала, что Джек любит "Звездные войны" и смотрел все новые фильмы.

Джек собирался принять свой диагноз и добросовестно проходить терапию.

Кроме того, режиссер Джордж Лукас во время монтажа удалил из фильма "Скрытая угроза" одну интересную сцену.