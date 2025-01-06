"Наконец-то лучше": звезда "Звездных войн" рассказал, что смог преодолеть тяжелую болезнь (фото)
Джек Ллойд стал всемирно известным после роли молодого Энакина Скайуокера. Однако быстрая слава привела к серьезной болезни, а мужчине пришлось провести почти 18 месяцев в реабилитационном центре.
Американский актер Джейк Ллойд, который стал мировой знаменитостью после роли молодого Энакина Скайуокера в фильме "Звездные войны: скрытая угроза", сообщил об успехах в лечении шизофрении. Об этом мужчина рассказал в интервью для журналиста Клейтона Сэндела.
Господин Ллойд признается, что сейчас чувствует себя "наконец-то лучше", когда речь идет о своем самочувствии после длительного процесса лечения.
"Довольно хорошо, учитывая как прошли эти 20 лет жизни, и наконец завершились. Теперь я могу продолжить лечение, терапию и прием лекарств", — говорит актер.
Он признается, что его решение лечиться "очень поддержали" его близкие, в частности мама Лиза Ллойд и его друзья. Поэтому он старается делать все возможное, чтобы ему стало лучше.
Журналист Клейтон Сэнделл добавляет, что во время разговора Джейк говорит связно и охотно, иногда "путает слово или может ненадолго сбиться". Однако мама актера добавляет, что сейчас это происходит значительно реже, чем до после начала терапии.
Сам господин Ллойд говорит, что сейчас лечение улучшило его самочувствие, учитывая "какого дна успел достичь" за последние 20 лет своей жизни.
"Сейчас я хочу честно проходить терапию и принять тот факт, что я живу со своим диагнозом", — откровенно признается актер.
Напомним, ранее стало известно, что Джейк Ллойд попал в реабилитационный центр. Актер долго не хотел определять факт болезни, однако после отсутствия улучшений решил обратиться к специалистам.
Также сообщалось, что умер легендарный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс. Знаменитый американский исполнитель озвучил роль главного протагониста оригинальной трилогии "Звездные войны" и приквела — Дарта Вейдера.