"Наконец-то лучше": звезда "Звездных войн" рассказал, что смог преодолеть тяжелую болезнь (фото)

Джек Ллойд стал всемирно известным после роли молодого Энакина Скайуокера. Однако быстрая слава привела к серьезной болезни, а мужчине пришлось провести почти 18 месяцев в реабилитационном центре.

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Американский актер Джейк Ллойд, который стал мировой знаменитостью после роли молодого Энакина Скайуокера в фильме "Звездные войны: скрытая угроза", сообщил об успехах в лечении шизофрении. Об этом мужчина рассказал в интервью для журналиста Клейтона Сэндела.

Господин Ллойд признается, что сейчас чувствует себя "наконец-то лучше", когда речь идет о своем самочувствии после длительного процесса лечения.

Джейк Ллойд со своей мамой Лизой (фото: Lisa Lloyd) Фото: Lisa Lloyd

"Довольно хорошо, учитывая как прошли эти 20 лет жизни, и наконец завершились. Теперь я могу продолжить лечение, терапию и прием лекарств", — говорит актер.

Он признается, что его решение лечиться "очень поддержали" его близкие, в частности мама Лиза Ллойд и его друзья. Поэтому он старается делать все возможное, чтобы ему стало лучше.

Журналист Клейтон Сэнделл добавляет, что во время разговора Джейк говорит связно и охотно, иногда "путает слово или может ненадолго сбиться". Однако мама актера добавляет, что сейчас это происходит значительно реже, чем до после начала терапии.

Джейк Ллойд после реабилитации (фото: Lisa Lloyd) Фото: Lisa Lloyd

Сам господин Ллойд говорит, что сейчас лечение улучшило его самочувствие, учитывая "какого дна успел достичь" за последние 20 лет своей жизни.

"Сейчас я хочу честно проходить терапию и принять тот факт, что я живу со своим диагнозом", — откровенно признается актер.

Напомним, ранее стало известно, что Джейк Ллойд попал в реабилитационный центр. Актер долго не хотел определять факт болезни, однако после отсутствия улучшений решил обратиться к специалистам.

Также сообщалось, что умер легендарный голливудский актер Джеймс Эрл Джонс. Знаменитый американский исполнитель озвучил роль главного протагониста оригинальной трилогии "Звездные войны" и приквела — Дарта Вейдера.