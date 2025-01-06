"Нарешті краще": зірка "Зоряних воєн" розповів, що зміг подолати важку хворобу (фото)

Джек Ллойд став всесвітньо відомим після ролі молодого Енакіна Скайвокера. Однак швидка слава призвела до серйозної хвороби, а чоловіку довелося провести майже 18 місяців у реабілітаційному центрі.

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Американський актор Джейк Ллойд, який став світовою знаменитістю після ролі молодого Енакіна Скайвокера у фільмі "Зоряні війни: прихована загроза", повідомив про успіхи в лікуванні шизофренії. Про це чоловік розповів у інтерв'ю для журналіста Клейтона Сендела.

Пан Ллойд зізнається, що наразі почувається "нарешті краще", коли мова йде про своє самопочуття після тривалого процесу лікування.

Джейк Ллойд зі своєю мамою Лізою (фото: Lisa Lloyd) Фото: Lisa Lloyd

"Досить добре, враховуючи як минули ці 20 років життя, і нарешті завершилися. Тепер я можу продовжити лікування, терапію та прийом ліків", — каже актор.

Він зізнається, що його рішення лікуватися "дуже підтримали" його близькі, зокрема мама Ліза Ллойд та його друзі. Тому він намагається робити все можливе, аби йому стало краще.

Журналіст Клейтон Сенделл додає, що під час розмови Джейк говорить зв'язно та охоче, інколи "плутає слово чи може ненадовго збитися". Однак мама актора додає, що зараз це стається значно рідше, аніж до після початку терапії.

Джейк Ллойд після реабілітації (фото: Lisa Lloyd) Фото: Lisa Lloyd

Сам пан Ллойд каже, що наразі лікування покращило його самопочуття, враховуючи "якого дна встиг досягнути" за останні 20 років свого життя.

"Наразі я хочу чесно проходити терапію та прийняти той факт, що я живу зі своїм діагнозом", — відверто зізнається актор.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Джейк Ллойд потрапив до реабілітаційного центру. Актор довго не хотів визначати факт хвороби, однак після відсутності покращень вирішив звернутися до спеціалістів.

Також повідомлялося, що помер легендарний голлівудський актор Джеймс Ерл Джонс. Знаменитий американський виконавець озвучив роль головного протагоніста оригінальної трилогії "Зоряні війни" та приквелу — Дарта Вейдера.