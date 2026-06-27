Бачить себе у кіберспорті: чим займеться зірка "Зоряних воєн" після виходу з психлікарні
Джейк Ллойд, актор, який зіграв юного Енакіна Скайвокера у фільмі 1999 року "Прихована загроза" саги "Зоряні війни", дав шанувальникам рідкісне інтерв'ю. Він лікувався від психічної хвороби понад 10 років.
У 2015 році у актора, який став мегапопулярним після виходу першої за хронологією частини "Зоряних воєн", діагностували шизофренію. Відтоді він жив життям відлюдника і лікувався від хвороби, пише видання Daily Star.
Під час розмови з експертом світу "Зоряних воєн", журналістом Клейтоном Санделлом колишній актор розповів, що влітку має "завершити" програму стаціонарного лікування у лікарні.
37-річний чоловік, який офіційно завершив свою акторську кар'єру ще 2021 року, намагатиметься "проникнути" в кіберспорт.
Санделл описує Ллойда як "великого гравця", який, за його словами, виглядав "фантастичним".
"Це те, що здавалося найбільш актуальним, враховуючи моє минуле та будь-яке майбутнє", — сказав Ллойд, відповідаючи на запитання щодо планів на майбутнє.
Раніше Джейк зізнавався, що входив до найкращих гравців "Call of Duty" та використовуватиме це досягнення у резюме.
Ллойд сказав, що він грає в деякі ігри "Зоряних воєн", але "не має часу", щоб дивитися фільми.
"Медицина, терапія і не возитися з чиїмось часом", — так виглядають для колишнього актора наступні п'ять років.
Сходження та падіння зірки
Джек Ллойд дебютував у кіно в 1996 році, знімаючись у багатьох проєктах й навіть зіграв сина героя Арнольда Шварценеггера у фільмі "Подарунок на Різдво". Отримати роль Енакіна Скайуокера стало його мрією, здійснення якої й призвело призвела до кінця акторської кар'єри. Цей фільм саги став одним із найбільш критикованих, а зірку однокласники булили в школі, видаючи характерний звук світлового меча при найменшій нагоді.
Втомлений від надмірної уваги він 2001 року завершив акторську кар'єру та згодом вступив до Колумбійського коледжу в Чикаго, щоб вивчати кіно.
У 2015 році поліція отримала виклик на напад. Матір колишнього актора розповіла правоохоронцям, що у її сина діагностували шизофренію, а він не приймав ліки. У квітні 2016 року чоловіка перевели до психіатричної лікарні.
Раніше Фокус писав, що:
- Мати колишнього актора Ліза Ллойд розповідала, що Джек любить "Зоряні війни" та бачив усі нові фільми.
- Джек збирався прийняти свій діагноз та чесно проходити терапію.
Окрім того, режисер Джордж Лукас під час монтажу прибрав зі стрічки "Прихована загроза" одну цікаву сцену.