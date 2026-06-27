Бачить себе у кіберспорті: чим займеться зірка "Зоряних воєн" після виходу з психлікарні

Джейк Ллойд, актор, який зіграв юного Енакіна Скайвокера у фільмі 1999 року "Прихована загроза" саги "Зоряні війни", дав шанувальникам рідкісне інтерв'ю. Він лікувався від психічної хвороби понад 10 років.

У 2015 році у актора, який став мегапопулярним після виходу першої за хронологією частини "Зоряних воєн", діагностували шизофренію. Відтоді він жив життям відлюдника і лікувався від хвороби, пише видання Daily Star.

Під час розмови з експертом світу "Зоряних воєн", журналістом Клейтоном Санделлом колишній актор розповів, що влітку має "завершити" програму стаціонарного лікування у лікарні.

37-річний чоловік, який офіційно завершив свою акторську кар'єру ще 2021 року, намагатиметься "проникнути" в кіберспорт.

Санделл описує Ллойда як "великого гравця", який, за його словами, виглядав "фантастичним".

Відео дня

"Це те, що здавалося найбільш актуальним, враховуючи моє минуле та будь-яке майбутнє", — сказав Ллойд, відповідаючи на запитання щодо планів на майбутнє.

Раніше Джейк зізнавався, що входив до найкращих гравців "Call of Duty" та використовуватиме це досягнення у резюме.

Ллойд сказав, що він грає в деякі ігри "Зоряних воєн", але "не має часу", щоб дивитися фільми.

"Медицина, терапія і не возитися з чиїмось часом", — так виглядають для колишнього актора наступні п'ять років.

Сходження та падіння зірки

Юен Мак-Грегор, Джек Ллойд та Ліам Нісон під час зйомок Фото: з відкритих джерел

Джек Ллойд дебютував у кіно в 1996 році, знімаючись у багатьох проєктах й навіть зіграв сина героя Арнольда Шварценеггера у фільмі "Подарунок на Різдво". Отримати роль Енакіна Скайуокера стало його мрією, здійснення якої й призвело призвела до кінця акторської кар'єри. Цей фільм саги став одним із найбільш критикованих, а зірку однокласники булили в школі, видаючи характерний звук світлового меча при найменшій нагоді.

Втомлений від надмірної уваги він 2001 року завершив акторську кар'єру та згодом вступив до Колумбійського коледжу в Чикаго, щоб вивчати кіно.

Джек Ллойд Фото: з відкритих джерел

У 2015 році поліція отримала виклик на напад. Матір колишнього актора розповіла правоохоронцям, що у її сина діагностували шизофренію, а він не приймав ліки. У квітні 2016 року чоловіка перевели до психіатричної лікарні.

Раніше Фокус писав, що:

Мати колишнього актора Ліза Ллойд розповідала, що Джек любить "Зоряні війни" та бачив усі нові фільми.

Джек збирався прийняти свій діагноз та чесно проходити терапію.

Окрім того, режисер Джордж Лукас під час монтажу прибрав зі стрічки "Прихована загроза" одну цікаву сцену.