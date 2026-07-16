Світловий меч Люка Скайуокера з "Зоряних воєн" пішов з молотка за рекордну суму (відео)

Аукціонний дім Heritage Auctions продав світловий меч Люка Скайуокера, що використовувався у фільмі "Зоряні війни: Епізод V — Імперія завдає удару у відповідь" 1980 року.

Він пішов з молотка за значну суму в $3,75 млн доларів при стартовій ціні в мільйон, тим самим встановивши світовий аукціонний рекорд для реквізиту з "Зоряних воєн", використаного у фільмі, повідомляє The Hollywood Reporter.

Лот продавався разом із частиною руки. Це відсилання до фінальної сцени фільму, де відбувається сутичка Люка Скайуокера з Дартом Вейдером. У ній лорд ситхів відрубав йому руку і вимовив знамениту фразу "Я твій батько".

Спочатку організатори аукціону мали намір виручити за меч не більше $2 млн, однак остаточна вартість, як уже зазначалося, стала світовим рекордом.

Попередній рекорд належав оригінальній 20-дюймовій моделі винищувача X-wing, який використовувався у космічній битві у фільмі "Зоряні війни" 1977 року, який був проданий за $3,135 млн у жовтні 2023 року.

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Обидві цифри перевершив рекордсмен у категорії творів мистецтва — оригінальна картина Тома Юнга, яка є постером до фільму "Зоряні війни: Епізод IV — Нова надія" і була продана за $3,875 млн.

Спочатку світловий меч було зібрано з модифікованого спалаху Graflex та доповнено оригінальним набором для створення ефекту відрубаної руки, розробленим гримером Стюартом Фріборном, який також брав участь у створенні Йоди та багатьох інших гримерських ефектів для франшизи. Він помер у Лондоні 5 лютого 2013 року.

Торги, що відбулися напередодні, 15 липня, були частиною аукціону Heritage Hollywood & Entertainment Signature Auction, який триватиме до 17 липня.

Серед інших предметів кінореквізиту, виставлених на продаж у цей період, — капелюхи з фільмів "Чарівник країни Оз" та "Віллі Вонка і шоколадна фабрика", ховерборди з фільму "Назад у майбутнє II", килими з фільму "Великий Лебовські" та пара черевиків, які носив Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі III".

На аукціон виставлено також килим із фільму "Великий Лебовські"

Нагадаємо, чим займатиметься зірка "Зоряних воєн" після виходу з психіатричної лікарні.

Також повідомлялося, що витік інформації про "Зоряні війни" підтвердив те, чого фанати чекали 28 років.