"Я твій батько": світловий меч Дарта Вейдера продали на аукціоні за величезну суму (фото)

На аукціонах Heritage Auctions у США було виставлено 27 лотів із предметів, які використовувалися при зйомка оригінальної трилогії "Зоряних воєн". Серед експонатів був і світловий меч Дарта Вейдера, який використовували в п'ятому та шостому фільмі космічної саги.

Попередня оцінка фахівців виявилася неточною, адже замість $1 млн стартової ціни вартість лота на торгах підскочила в кілька разів — до $4,785 млн. Про це повідомляє The Guardian.

За словами Heritage Auctions, цей продаж став світовим аукціонним рекордом для будь-якого реквізиту "Зоряних війн", використаним на екрані, і перевершив попередній продаж аукціоніста світлового меча та відрубаної руки Люка Скайвокера з фільму "Імперія завдає удару у відповідь". Їх продали за $3,75 млн ще в липні цього року.

Серед предментів на торгах були різні культові предмети героїв саги. Так серед усіх запропонованих лотів були бластер Боби Фетта та лялькова рука Йоди, яку використовували під час оригінальної появи персонажа у "Імперія завдає удару у відповідь".

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Світловий меч Дарта Вейдера Фото: Heritage Auctions

Старший директор відділу розваг Heritage Auctions Браян Чейнс сказав, що меч Дарта Вейдера був "як Святий Грааль" для колекціонера "Зоряних війн". Тому ціна на торгах не була для нього здивуванням.

"Це саме той світловий меч, що був на знімальному майданчику. Він був з найвідомішої сцени всієї франшизи", — говорить представник аукційного дому, натякаючи на епізод битви Люка Скайвокера та Дарта Вейдера, де останній зізнається, що є батьком джедая.

Раніше Фокус повідомляв про те, як дружина купила чоловіку-фанату "Зоряних війн" неочікуваний подарунок. Користувачі в мережі відзначили креативність та незвичність сюрпризу на різдвяні світа.

Згодом стало відомо, що на аукціоні продали світловий меч Люка Скайвокера. Він пішов з молотка за значну суму в $3,75 млн доларів при стартовій ціні в мільйон.