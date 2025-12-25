Компроміс у родині: дружина купила чоловіку-фанату "Зоряних війн" неочікуваний подарунок (фото)

Мешканець США, який є фанатом культової франшизи, отримав дозвіл від дружини купити фігурку персонажа цього Всесвіту. Користувачі в мережі відзначили креативність та незвичність сюрпризу на різдвяні світа.

Виявилося, що фігурка була доволі величезним дроїдом зростом у майже 1,5 раза вище людського (понад 2,5 метра), який готовий патрулювати "Зірку Смерті". Про це щасливчик розповів у дописі в Reddit.

Повідомлення чоловіка стало популярним — набрало понад 23 тис. реакцій та сотні коментарів. Автор посту виклав фото величезного чорного дроїда серії KX, що стоїть у його домі, з мерехтливими очима та рухомими кінцівками.

"Моя дружина сказала, що я можу придбати одну нову фігурку на Різдво. Думаю, я зробив правильний вибір", — підписав цю світлину чоловік.

Чоловік купив дроїда з "Зоряних війн" за погодженням з дружиною Фото: Reddit

Також чоловік додав, що дроїд прикріплений до стіни за допомогою дроту. За його словами, він досить міцно стоїть, а додатковий фактор безпеки потрібен через наявність дітей у чоловіка.

"У мене є діти, тож не довіряю їм перебувати поруч із ним, якщо він не закріплений", — додав американець.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, юзери з гумором реагували на подарунок жінки. Найбільше підтримки здобули такі репліки:

"Я вважаю, що відповідь не зовсім переконлива!",

"Вона дозволяє тобі залишити його?! Тобі цікаво, чи вона використає його проти тебе?";

"Вітаю. Тебе з роботом розлучать. Просто не чини опору";

"Ха, це новий няня-дроїд для малих!";

