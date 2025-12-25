Компромисс в семье: жена купила мужу-фанату "Звездных войн" неожиданный подарок (фото)

Житель США, который является фанатом культовой франшизы, получил разрешение от жены купить фигурку персонажа этой Вселенной. Пользователи в сети отметили креативность и необычность сюрприза на рождественские праздники.

Оказалось, что фигурка была довольно огромным дроидом ростом почти в 1,5 раза выше человеческого (более 2,5 метра), который готов патрулировать "Звезду Смерти". Об этом счастливчик рассказал в заметке в Reddit.

Сообщение мужчины стало популярным — набрало более 23 тыс. реакций и сотни комментариев. Автор поста выложил фото огромного черного дроида серии KX, стоящего в его доме, с мерцающими глазами и подвижными конечностями.

"Моя жена сказала, что я могу приобрести одну новую фигурку на Рождество. Думаю, я сделал правильный выбор", — подписал эту фотографию мужчина.

Мужчина купил дроида из "Звездных войн" по согласованию с женой Фото: Reddit

Также мужчина добавил, что дроид прикреплен к стене с помощью проволоки. По его словам, он достаточно прочно стоит, а дополнительный фактор безопасности нужен из-за наличия детей у мужчины.

Відео дня

"У меня есть дети, поэтому не доверяю им находиться рядом с ним, если он не закреплен", — добавил американец.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи с юмором реагировали на подарок женщины. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Я считаю, что ответ не совсем убедительный!",

"Она позволяет тебе оставить его?! Тебе интересно, использует ли она его против тебя?";

"Поздравляю. Тебя с роботом разлучат. Просто не сопротивляйся";

"Ха, это новый няня-дроид для малышей!";

