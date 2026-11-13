"После ABBA скучно": шведская суперзвезда назвала Евровидение "отвратительным" зрелищем (видео)

Шведская поп-звезда Робин, известная благодаря хитам "With Every Heartbeat" и "Dancing On My Own", поделилась своими мыслями о песенном конкурсе "Евровидение". Она считает, что привлекательность этого конкурса для неё снизилась после участия группы ABBA, и что это "позорно".

Шведская певица признается, что ей "стыдно" смотреть на конкурс, который превратился в "позор" и "г*вно". Об этом сообщает Euronews.

Робин поделилась своими впечатлениями от "Евровидения" в подкасте

"У нас больше нет ABBA, поэтому я почти не смотрю „Евровидение“. Теперь это просто г*вно, я бы сказала", — говорит певица.

Она привела аналогию: у неё есть американские друзья, с которыми она часто смотрит сериалы. А вот её друг Берт натягивает одеяло на глаза, потому что ему "стыдно", и точно так же певица чувствует себя во время просмотра конкурса.

Одна из известных песен певицы Робин

"После просмотра (Евровидения — прим. ред.) я чувствую себя очень перегруженной и плохо себя чувствую. Я ищу слова и не знаю, как это назвать, но мне очень противно", — говорит шведская певица.

Видео дня

Шведская поп-группа ABBA победила на "Евровидении" со своим хитом "Waterloo" в 1974 году. С тех пор Швеция шесть раз побеждала в конкурсе, а в последний раз его выиграла певица Loreen в 2023 году с песней "Tattoo".

Ранее Фокус сообщал о том, как Канада дебютирует на Евровидении-2027. Также в конкурс после четырехлетнего перерыва возвращается Северная Македония.

Впоследствии стало известно, что случилось с "бородатой женщиной", победившей на Евровидении. Сегодня Кончита Вурст — не просто звезда "Евровидения", а человек с активной гражданской позицией.