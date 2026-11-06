Кончита Вурст: что стало с "бородатой женщиной", победившей на Евровидении (фото)

Несмотря на сценический образ (борода, платье, драг-персонаж), Кончита Вурст — профессиональный артист с солидной карьерой. Сегодня она/он — не просто звезда Евровидения, а человек с активной гражданской позицией.

Сегодня, 6 ноября, артисту исполняется 38 лет. По этому случаю Фокус рассказывает о его пути после всемирного триумфа в 2014 году.

Кто такая Кончита Вурст

Настоящее имя — Томас Нойвирт, австрийский певец, артист, представитель драг-сцены.

Под псевдонимом Кончита Вурст он стал известен благодаря участию в Евровидении-2014 — с песней Rise Like a Phoenix он принес победу Австрии.

Эта победа стала не просто музыкальным успехом, а символом — для многих — борьбы за права ЛГБТ и за инклюзивность в Европе.

Что произошло после триумфа на Евровидении

После победы Кончита анонсировала новый альбом, гастроли за пределами Австрии и концерты. Она/он посвящает себя сцене, но также появляется на подиумах, участвует в телепроектах и выступает в качестве публичной личности.

Видео дня

Спустя десять лет после победы Кончита выпустила новый сингл "Any Day From Now On".

На странице Вурст в Instagram 456 тысяч подписчиков. В качестве местоположения указана Австрия.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Личная история и открытия

После победы Кончита стала символом для многих представителей ЛГБТ-сообщества, СМИ подчеркивали её/его роль как иконы толерантности. Но в то же время она сталкивалась с критикой и неприятием в некоторых странах.

В апреле 2018 года Кончита опубликовала заявление о том, что живет с диагнозом ВИЧ-инфекции уже "несколько лет". В посте она пояснила, что была вынуждена раскрыть эту информацию из-за угроз со стороны бывшего партнера.

Победительница Евровидения подчеркнула, что проходит лечение и практически не способна передавать вирус.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Связь с Украиной

Кончита Вурст побывала в Украине в 2015 году для съёмок в шоу "Вечерний квартал". Впрочем, тогда у неё не было времени прогуляться по Киеву.

А в 2022 году она выступила на благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine — #StrivingTogether с песней, посвящённой "Азову".

Кончита Вурст выступила в поддержку "Азова"

Полное прекращение сотрудничества с Евровидением

В январе 2026 года артист опубликовал официальное заявление, в котором сообщил о своём окончательном уходе из конкурса. Поскольку Вена принимала Евровидение-2026 после победы австрийского певца JJ в 2025 году, от Кончи ожидалось активное участие. Однако Томас решил, что эта глава его жизни закрыта навсегда; под заявлением он подписался своим настоящим именем — Том, — подчеркнув необходимость сосредоточиться на новых профессиональных проектах.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Вокалист итальянской рок-группы Måneskin Дамиано Дэвид, победивший на Евровидении, сделал предложение американской актрисе Дав Кэмерон.

Владимир Дантес неожиданно встал на защиту Оли Поляковой в споре с Суспильным по поводу участия в национальном отборе на Евровидение.

Кроме того, победители Евровидения-2024 Nemo станцевали под легендарную песню Михаила Поплавского "Варенички".