Кончита Вурст: що з нею сталося після тріумфу на Євробаченні і до чого тут Україна

Попри сценічний образ (борода, сукня, драг-персона), Кончита Вурст — це професійний артист із серйозною кар’єрою. Сьогодні вона/він не просто зірка Євробачення, а людина з активною громадською позицією.

Сьогодні, 6 листопада, артисту виповнюється 37 років. З цієї нагоди Фокус розповідає про його шлях після всесвітнього тріумфу у 2014 році.

Хто така Кончита Вурст

Справжнє ім’я — Томас Нойвірт, австрійський співак, артист, представник drag сцени.

Під псевдонімом Кончита Вурст він став відомим завдяки участі в Євробаченні-2014 — з піснею Rise Like a Phoenix він здобув перемогу для Австрії.

Перемога стала не просто музичним успіхом, а символом — для багатьох — боротьби за права ЛГБТ та за інклюзивність у Європі.

Що сталося після тріумфу на Євробаченні

Після перемоги Кончита анонсувала новий альбом, виїзди за межі Австрії, концерти. Вона/він присвячує себе сцені, але також виходить на подіуми, бере участь у телепроєктах, виступає як публічна особа.

Відео дня

Через десять років після перемоги Кончита випустила новий сингл Any Day From Now On.

На сторінці Вурст в Instagram 455 тисяч підписників. Локацією стоїть Австрія.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Особиста історія і відкриття

Після перемоги Кончита стала символом для багатьох представників ЛГБТ-спільноти, медіа підкреслювали її/його роль як ікони толерантності. Але одночасно — стикалася з критикою і неприйняттям у деяких країнах.

У квітні 2018 року Кончита опублікувала заяву, що живе з діагнозом ВІЛ-інфекції уже "декілька років". У пості вона пояснила, що була змушена розкрити інформацію через погрози з боку колишнього партнера.

Переможниця Євробачення наголосила, що отримує лікування і практично не здатна передавати вірус.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Звʼязок з Україною

Кончита Вурст була в Україні у 2015 році для зйомок у шоу "Вечірній квартал". Втім, тоді в неї не було часу прогуляти Києвом.

А у 2022 році вона виступила на благодійному телемарафоні Embrace Ukraine — #StrivingTogether з піснею, присвяченою "Азову".

Кончита Вурст виступила в підтримку "Азову"

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Вокаліст італійського рок-гурту Måneskin Даміано Девід, який переміг на Євробаченні, освідчився американській акторці Дов Кемерон.

Володимир Дантес неочікувано став на захист Олі Полякової в суперечці із Суспільним щодо участі в Нацвідборі на Євробачення.

Крім того, переможці Євробачення-2024 Nemo станцювали під легендарну пісню Михайла Поплавського "Варенички".