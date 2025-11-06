Кончита Вурст: что с ней произошло после триумфа на Евровидении и при чем здесь Украина

Несмотря на сценический образ (борода, платье, драг-персона), Кончита Вурст — это профессиональный артист с серьезной карьерой. Сегодня она/он не просто звезда Евровидения, а человек с активной общественной позицией.

Сегодня, 6 ноября, артисту исполняется 37 лет. По этому случаю Фокус рассказывает о его пути после всемирного триумфа в 2014 году.

Кто такая Кончита Вурст

Настоящее имя — Томас Нойвирт, австрийский певец, артист, представитель drag сцены.

Под псевдонимом Кончита Вурст он стал известным благодаря участию в Евровидении-2014 — с песней Rise Like a Phoenix он одержал победу для Австрии.

Победа стала не просто музыкальным успехом, а символом — для многих — борьбы за права ЛГБТ и за инклюзивность в Европе.

Что произошло после триумфа на Евровидении

После победы Кончита анонсировала новый альбом, выезды за пределы Австрии, концерты. Она/он посвящает себя сцене, но также выходит на подиумы, участвует в телепроектах, выступает как публичное лицо.

Спустя десять лет после победы Кончита выпустила новый сингл Any Day From Now On.

На странице Вурст в Instagram 455 тысяч подписчиков. Локацией стоит Австрия.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Личная история и открытие

После победы Кончита стала символом для многих представителей ЛГБТ-сообщества, медиа подчеркивали ее/его роль как иконы толерантности. Но одновременно — сталкивалась с критикой и неприятием в некоторых странах.

В апреле 2018 года Кончита опубликовала заявление, что живет с диагнозом ВИЧ-инфекции уже "несколько лет". В посте она объяснила, что была вынуждена раскрыть информацию из-за угроз со стороны бывшего партнера.

Победительница Евровидения подчеркнула, что получает лечение и практически не способна передавать вирус.

Кончита Вурст Фото: Instagram

Связь с Украиной

Кончита Вурст была в Украине в 2015 году для съемок в шоу "Вечерний квартал". Впрочем, тогда у нее не было времени прогуляться по Киеву.

А в 2022 году она выступила на благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine — #StrivingTogether с песней, посвященной "Азову".

Кончита Вурст выступила в поддержку "Азова"

