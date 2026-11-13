"Після ABBA нецікаво": шведська суперзірка назвала Євробачення "огидним" видовищем (відео)

Шведська поп-зірка Робін, відома завдяки хітам "With Every Heartbeat" та "Dancing On My Own", поділилася думками щодо пісенного конкурсу Євробачення. Вона вважає, що привабливість цього конкурсу для неї зменшилася після участі ABBA, і що це "соромно".

Шведська співачка зізнається, що їй "соромно" дивитися на конкурс, який перетворився на "ганьбу" та "л*йно". Про це повідомляє Euronews.

Робін розповіла враження від Євробачення в подкасті

"У нас більше немає ABBA, тому я майже не дивлюся Євробачення. Тепер це просто л*йно, я б сказала", — говорить співачка.

Вона привела аналогію — в неї є американські друзі, з якими часто дивиться серіали. Тоді як її друг Берт натягує ковдру на очі, бо йому "соромно", і так само співачка відчуває себе при перегляді конкурсу.

Одна з відомих пісень співачки Робін

"Після перегляду (Євробачення — ред.) я відчуваю себе дуже перевантаженою та в поганому стані. Я шукаю слова і не знаю, як це назвати, але мені дуже огидно", — каже шведська співачка.

Видео дня

Шведський поп-гурт ABBA виграв Євробачення зі своїм хітом 'Waterloo' у 1974 році. З того часу Швеція шість разів вигравала конкурс, а останній раз конкурс виграла співачка Loreen у 2023 році з піснею "Tattoo".

Раніше Фокус повідомляв про те, як на Євробаченні 2027 дебютує Канада. Також до конкурсу після чотирирічної перерви повертається Північна Македонія.

Згодом стало відомо, що сталося з "бородатою жінкою", яка перемогла на Євробаченні. Сьогодні Кончита Вурст є не просто зірка Євробачення, а людина з активною громадською позицією.