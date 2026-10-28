На Євробаченні 2027 дебютує Канада та виступить країна, яка чотири роки не брала участі (фото)

На пісенному конкурсі Євробачення-2027, який відбудеться в болгарському Бургасі, очікується участь представників з 36 країн.

Головними новаціями майбутнього шоу стануть офіційний дебют Канади та довгоочікуване повернення Північної Македонії після чотирирічної перерви. Про це повідомила Європейська мовна спілка.

Список країн, які візьмуть участь в Євробаченні 2027 Фото: Eurovision

Північна Македонія повертається на Євробачення

Про плани знову долучитися до грандіозної події генеральний директор македонського суспільного мовника Зоран Рістоскі оголосив ще у травні 2026 року після успішних перемовин із Європейською мовною спілкою (EBU). Тепер країну офіційно внесли до списку учасників. Раніше Північна Македонія була змушена взяти паузу через фінансові труднощі, хоча весь цей час продовжувала транслювати шоу для своїх глядачів.

Історія виступів країни на конкурсі розпочалася у 1998 році. Однак перша спроба відбулася ще у 1996-му, коли пісня Каліопі "Само ти" не подолала попередній відбір. Востаннє македонська виконавиця Андреа виходила на сцену Євробачення у 2022 році з треком Circles, посівши 11-те місце у півфіналі. Найкращим результатом за всі роки залишається 7-ме місце Тамари Тодевської з піснею Proud у 2019 році. Попередній рекорд тримала Єлена Рістеська (12-те місце у 2006 році).

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Все ще може змінитись

Зауважимо, що остаточний склад учасників Євробачення-2027 ще може розширитися. Доля участі Іспанії та Словенії, які раніше пропускали конкурс, наразі вирішується. EBU дала національним мовникам час до грудня для ухвалення фінального рішення.

Зокрема, в 2027 році участь в Євробаченні не братиме Чехія. Країна пояснила своє рішення фінансовими труднощами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Болгарія здобула перемогу у фіналі Євробачення 2026, який затьмарився бойкотом заходу з боку п'яти країн через військову операцію Ізраїлю в Гаазі. Співачка Dara з Болгарії з композицією "Bangaranga" випередила головних фаворитів конкурсу — дует із Фінляндії та учасницю з Австралії. LELЕKA з України посіла 9-те місце.

На Дитячому Євробаченні 2026 українка Еріка Колесніченко з композицією "Not A Lullaby" посіла дев’яте місце, але в глядацькому голосуванні отримала 68 балів — майже вдвічі більше, ніж від журі (38).

Крім того, Європейська спілка радіомовлення (EBU) запровадила нові правила проведення пісенного конкурсу Євробачення. Відтепер країна-переможниця може втратити право на проведення через ситуацію, яка загрожує безпеці.