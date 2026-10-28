На "Евровидении-2027" дебютирует Канада и выступит страна, которая четыре года не участвовала (фото)

На песенном конкурсе "Евровидение-2027", который пройдет в болгарском Бургасе, ожидается участие представителей из 36 стран.

Главными нововведениями предстоящего шоу станут официальный дебют Канады и долгожданное возвращение Северной Македонии после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщил Европейский вещательный союз.

Список стран, которые примут участие в "Евровидении" 2027 года Фото: Eurovision

Северная Македония возвращается на "Евровидение"

О планах вновь принять участие в этом грандиозном событии генеральный директор македонской общественной вещательной компании Зоран Ристоски объявил ещё в мае 2026 года после успешных переговоров с Европейским вещательным союзом (EBU). Теперь страна официально включена в список участников. Ранее Северная Македония была вынуждена сделать перерыв из-за финансовых трудностей, хотя всё это время продолжала транслировать шоу для своих зрителей.

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История выступлений страны на конкурсе началась в 1998 году. Однако первая попытка состоялась ещё в 1996-м, когда песня Калиопи "Само ты" не прошла предварительный отбор. Последний раз македонская исполнительница Андреа выходила на сцену "Евровидения" в 2022 году с треком Circles, заняв 11-е место в полуфинале. Лучшим результатом за все годы остается 7-е место Тамары Тодевской с песней Proud в 2019 году. Предыдущий рекорд принадлежал Елене Ристеской (12-е место в 2006 году).

Ситуация ещё может измениться

Отметим, что окончательный состав участников "Евровидения-2027" ещё может расшириться. Вопрос об участии Испании и Словении, которые ранее пропускали конкурс, пока решается. EBU предоставила национальным вещательным компаниям время до декабря для принятия окончательного решения.

В частности, в 2027 году Чехия не будет участвовать в "Евровидении". Страна объяснила своё решение финансовыми трудностями.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Болгария одержала победу в финале "Евровидения-2026", который был омрачён бойкотом мероприятия со стороны пяти стран из-за военной операции Израиля в Гааге. Певица Dara из Болгарии с композицией "Bangaranga" опередила главных фаворитов конкурса — дуэт из Финляндии и участницу из Австралии. LELЕKA из Украины заняла 9-е место.

На Детском Евровидении 2026 украинка Эрика Колесниченко с композицией "Not A Lullaby" заняла девятое место, но в зрительском голосовании получила 68 баллов — почти вдвое больше, чем от жюри (38).

Кроме того, Европейский союз радиовещания (EBU) ввёл новые правила проведения песенного конкурса "Евровидение". Отныне страна-победительница может лишиться права на проведение конкурса из-за ситуации, угрожающей безопасности.