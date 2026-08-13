"Евровидение" запретило проведение конкурса в странах с "напряженной геополитической ситуацией": разрешат ли Украине

Европейский союз радиовещания (EBU) ввел новые правила проведения песенного конкурса "Евровидение". Отныне страна-победительница может лишиться права на проведение конкурса из-за ситуации, угрожающей безопасности.

Даже если страна выиграет "Евровидение", она может лишиться права на его проведение, если на её территории продолжается война, наблюдается серьёзный геополитический кризис или другая ситуация, угрожающая безопасности. Об этом сообщило издание Politico.

Это изменение произошло на фоне споров об участии Израиля в конкурсе в течение последних двух лет. В этом году произошел беспрецедентный бойкот, когда люди выступали против участия страны на фоне конфликта в Газе. Несмотря на это, Израиль едва не выиграл песенный конкурс.

Что изменится

Новая редакция правил предусматривает, что "вооружённый конфликт, напряжённая геополитическая ситуация или любые другие обстоятельства существенно влияют на безопасность, защищённость или стабильность его государства или ближайшего региона". При этом организаторы оставляют за собой право заказать независимую оценку безопасности. Если по ее итогам будет установлено, что проведение конкурса на территории принимающей страны будет слишком опасным, организаторы могут подобрать альтернативный вариант.

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"Эти изменения призваны обеспечить всем участникам большую ясность, защитить артистов и гарантировать, что конкурс и впредь будет оставаться безопасной и гостеприимной средой, сохраняя при этом дух и целостность, которые делают „Евровидение“ особенным", — заявил директор конкурса Мартин Грин.

Издание отмечает, что, помимо Израиля, были и другие ситуации, связанные с "Евровидением". Так, когда Украина выиграла конкурс в 2022 году, организаторы заявили, что страна не может принять конкурс в следующем году из-за вторжения России, что вызывает опасения по поводу безопасности.

Напомним, в начале августа певица Оля Полякова обратилась к телеканалу "Суспильне" по поводу изменения правил Национального отбора на "Евровидение".

Ранее российский певец Филипп Киркоров присвоил себе победу на "Евровидении-2026", но болгарская певица Dara поставила его на место.