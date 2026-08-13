Євробачення заборонило проведення конкурсу у країнах з "чутливою геополітичною ситуацією": чи дозволять Україні

Європейська спілка радіомовлення (EBU) запровадила нові правила проведення пісенного конкурсу Євробачення. Відтепер країна-переможниця може втратити право на проведення через ситуацію, яка загрожує безпеці.

Навіть якщо країна виграє Євробачення, вона може втратити своє право на проведення, якщо на її території триває війна, зафіксована серйозна геополітична криза чи інша ситуація, що загрожує безпеці. Про це повідомило видання Politico.

Ця зміна відбулася на тлі суперечок щодо участі Ізраїлю протягом останніх двох років проведення конкурсу. Цього року стався безпрецедентний бойкот, коли люди виступали проти участі країни на тлі конфлікту в Газі. Попри це, Ізраїль ледь не виграв пісенний конкурс.

Що зміниться

Нова редакція правил передбачає, що "збройний конфлікт, чутлива геополітична ситуація або будь-які інші обставини суттєво впливають на безпеку, захищеність чи стабільність його держави або найближчого регіону". При цьому організатори залишають за собою право щодо замовлення незалежної оцінки безпеки. Якщо за її підсумками буде виявлено, що проведення конкурсу на території країни-господарки буде надто небезпечним, організатори можуть підібрати альтернативний варіант.

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"Ці зміни покликані дати всім учасникам більше ясності, захистити артистів і гарантувати, що конкурс і надалі залишатиметься безпечним і гостинним середовищем, зберігаючи водночас дух та цілісність, які роблять Євробачення особливим", — заявив директор конкурсу Мартін Грін.

Видання зазначає, що, окрім Ізраїлю, були й інші ситуації щодо Євробачення. Так, коли Україна виграла конкурс 2022 року, організатори заявили, що країна не може прийняти конкурс наступного року через вторгнення Росії, що викликає занепокоєння щодо безпеки.

Нагадаємо, на початку серпня співачка Оля Полякова звернулася до "Суспільного" щодо зміни правил Національного відбору на Євробачення.

Раніше російський співак Філіп Кіркоров приписав собі перемогу на Євробаченні-2026, але болгарська співачка Dara поставила його на місце.