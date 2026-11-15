"Дамблдор, Дамблор": HBO показали первый фрагмент нового сериала о Гарри Поттере (видео)

Американский телеканал HBO опубликовал новый тизер первой серии грядущего сериала о Гарри Поттере. В культовой экранизации по романам Джоан Роулинг зрители заметили одно отличие, которого нет ни в книге, ни в классической киноадаптации.

В тизере можно увидеть эпизод, в котором ученики магической академии Хогвартс призывают директора учебного заведения, профессора Дамблдора, продемонстрировать свои волшебные способности. Соответствующий ролик телеканал опубликовал на своём канале в YouTube.

В ролике показан банкет в Большом зале Хогвартса. Там ученики академии выкрикивают имя Дамблдора, который с помощью магии "подаёт" еду ученикам всех факультетов.

В то же время подобный эпизод есть в культовой экранизации первой части "Гарри Поттер и философский камень" Криса Колумбуса 2001 года. Там ученики не призывают директора к действиям, а он сам по волшебству появляет еду на столах присутствующих.

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Следует отметить, что в книге Джоан Роулинг и в обеих частях экранизаций эпизод с заклинанием, превращающим еду на столе, отсутствует. В комментариях к ролику некоторые поклонники "Гарри Поттера" отметили это и указали, что этот эпизод является чистой выдумкой режиссёров.

Премьера сериала HBO "Гарри Поттер и философский камень" состоится 25 декабря этого года на платформах канала. Создатели планируют экранизировать все семь книг, а в текущем сезоне будет восемь серий о приключениях волшебника и его друзей.

Ранее Фокус сообщал о выходе первого трейлера сериала "Гарри Поттер" от HBO. Премьера состоится на Рождество, 25 декабря 2026 года, а первый сезон станет экранизацией книги "Гарри Поттер и философский камень".

Впоследствии стало известно, что в 2027 году выйдут новые книги о культовых персонажах Гарри Поттера. Новая адаптация для детей дошкольного возраста выйдет в 2027 году и будет посвящена двум персонажам волшебной саги Дж. К. Роулинг.