"Дамблдор, Дамблор": HBO показали перший уривок з нового серіалу про Гаррі Поттера (відео)

Американський телеканал HBO виклав новий тизер з першої серії прийдешнього серіалу про Гаррі Поттера. В культовій історії за романами Джоан Роулінг глядачі помітили одну відмінність, якої немає в книжці та класичній кіноадаптації.

В тизері помітно епізод, де учні магічної академії Гоґвортс кличуть директора закладу, професора Дамблдора, до показу чарів у його виконанні. Відповідний ролик телеканал оприлюднив у своєму YouTube.

У ролику зображений бенкет у Великій залі Гоґвортсу. Там учні академії викрикують ім'я Дамблдора, який завдяки магії "подає" їжу для учнів усіх факультетів.

Водночас схожий епізод має культова екранізація першої частини "Гаррі Поттер та філософський камінь" Кріса Коламбуса 2001 року. Там учні не закликають директора до дій, а він сам чарує їжу на столи присутніх.

Слід відзначити, що в книжці Джоан Роулінг та в обох частинах кіноадаптацій епізоду із чаруванням їжі на столі відсутній. У коментарях до ролика деякі поттеромани відзначили це та вказали, що цей епізод є чистою вигадкою режисерів.

Видео дня

Прем'єра серіалу HBO "Гаррі Поттер та філософський камінь" відбудеться 25 грудня цього року на платформах каналу. Творці планують адаптацію всіх семи книжок, а в чинному сезоні будуть вісім серій про пригоди чарівника та його друзів.

Раніше Фокус повідомляв про перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер" від НВО. Прем'єра відбудеться на Різдво, 25 грудня 2026 року, а перший сезон стане екранізацією книги "Гаррі Поттер та філософський камінь".

Згодом стало відомо, що в 2027 вийдуть нові книжки про культових персонажів Гаррі Поттера. Нова адаптація для дітей дошкільного віку вийде 2027 року та стосуватиметься двох персонажів чарівного лору Роулінг.