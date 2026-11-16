История, зародившаяся у фронта, дошла до Голливуда: украинский фильм получил награду в США

В прифронтовом Харькове молодые герои фильма обретают свободу в нелегальных автогонках, а их история теперь получила международное признание — картина "На драйве" победила на кинопремии в Лос-Анджелесе.

Несмотря на полномасштабную войну, украинские художники и актёры продолжают работать, снимать новые фильмы и находить сюжеты для своих историй даже в суровых реалиях сегодняшнего дня. Более того, украинское кино не просто рассказывает миру о жизни страны во время войны, но и демонстрирует высокий профессиональный уровень. Еще одним подтверждением этого стала картина "На драйве", получившая международную награду в США.

О победе сообщила продюсер фильма Алена Тимошенко на своей странице в Instagram. Она назвала эту награду важным признанием украинского кино за рубежом и отметила, что церемония награждения состоялась 14 ноября в США, хотя ранее мероприятие проходило в Великобритании.

Видео дня

"Для нас это не просто международная награда. Это доказательство того, что украинское кино может быть конкурентоспособным на мировом уровне. Особенно сейчас, когда наша страна борется за своё будущее, чрезвычайно важно, чтобы украинские истории видели, слышали и признавали в мире. Мы сняли фильм о молодежи, которая продолжает жить, мечтать и любить даже во время войны. И сегодня эта история победила в Голливуде", — написала Тимошенко.

Речь идет о награде International Motor Film Awards 2026 в номинации "Best Drama Feature" ("Лучший полнометражный драматический фильм"). Украинцы разделили эту награду в номинации "Best Drama Feature" с китайским фильмом "Pegasus 3" режиссёра Хань Ханя.

Что известно о International Motor Film Awards

International Motor Film Awards — международная кинопремия, посвящённая фильмам об автомобилях, мотоспорте и автомобильной культуре. Организаторы называют её "Оскаром автомобильного мира".

Премия присуждается полнометражным и короткометражным фильмам, документальным работам, журналистским проектам и другим видеоработам на автомобильную тематику.

В разные годы среди лауреатов были создатели известных голливудских проектов, в частности фильма "Миссия невыполнима: Фол-аут" с Томом Крузом.

По информации организаторов, в этом году церемония International Motor Film Awards впервые прошла в Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе.

О чем украинский фильм "На драйве"

"На драйве" — полнометражный украинский экшен режиссёра Артема Литвиненко. Фильм рассказывает о компании молодых людей, живущих в прифронтовом Харькове во время полномасштабной войны. По сюжету друзья находят брошенные автомобили в торговом центре, закрытом из-за войны, и устраивают на его подземной парковке нелегальные гонки.

Сначала это становится для молодежи способом отвлечься от опасности и повседневных проблем. Однако со временем увлечение превращается в опасное соревнование со ставками, соперничеством и борьбой за признание. На кону оказываются не только победы в гонках, но и дружба и доверие между героями.

Через историю героев создатели показывают поколение, которое, несмотря на обстрелы и постоянную угрозу, продолжает влюбляться, строить планы, искать себя и не отказываться от обычной жизни.

Главные роли в фильме исполнили Иван Довженко, Иоланта Богдюн и Эдуард Поляков. Фильм сняли кинокомпании A17 Production и Dream Film, продюсер — Алена Тимошенко. В украинский прокат фильм вышел 9 апреля 2026 года.

Напомним, что HBO опубликовал новый тизер будущего сериала о Гарри Поттере, в котором показали фрагмент из первой серии. В коротком ролике зрители заметили необычную деталь в сцене с участием профессора Дамблдора, которой не было ни в книгах Джоан Роулинг, ни в оригинальных фильмах.

Кроме того, Фокус сообщал, что в трейлере финального сезона популярного сериала Netflix "Эмили в Париже" были замечены наряды украинского бренда. Американская актриса Эшли Парк, играющая Минди Чен, появилась в корсете от дизайнера Кэтрин Алекс.