Історія, народжена біля фронту, дісталася Голлівуду: український фільм отримав нагороду у США

У прифронтовому Харкові молоді герої фільму знаходять свободу в нелегальних автоперегонах, а їхня історія тепер отримала міжнародне визнання — стрічка "На драйві" перемогла на кінопремії у Лос-Анджелесі.

Попри повномасштабну війну, українські митці та актори продовжують працювати, створювати нові фільми й знаходити сюжети для своїх історій навіть у суворих реаліях сьогодення. Більше того, українське кіно не просто розповідає світові про життя країни під час війни, а й демонструє високий професійний рівень. Черговим підтвердженням цього стала стрічка "На драйві", яка отримала міжнародну нагороду у США.

Про перемогу повідомила продюсерка фільму Альона Тимошенко на своїй сторінці в Instagram. Вона назвала нагороду важливим визнанням українського кіно за кордоном і зазначила, що церемонія нагородження відбулася 14 листопада в США, хоча раніше захід проходив у Великій Британії.

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"Для нас це не просто міжнародна нагорода. Це доказ того, що українське кіно може бути конкурентним на світовому рівні. Особливо зараз, коли наша країна бореться за своє майбутнє, надзвичайно важливо, щоб українські історії бачили, чули та визнавали у світі. Ми зняли фільм про молодь, яка продовжує жити, мріяти й любити навіть під час війни. І сьогодні ця історія перемогла в Голлівуді", — написала Тимошенко.

Йдеться про нагороду International Motor Film Awards 2026 у категорії Best Drama Feature ("Найкращий повнометражний драматичний фільм"). Її українці розділили у категорії Best Drama Feature з китайським фільмом "Pegasus 3" режисера Хань Ханя.

Що відомо про International Motor Film Awards

International Motor Film Awards — міжнародна кінопремія, присвячена фільмам про автомобілі, мотоспорт та автомобільну культуру. Організатори називають її "Оскаром автомобільного світу".

Премія відзначає повнометражні та короткометражні фільми, документальні роботи, журналістські проєкти й інші відеороботи автомобільної тематики.

У різні роки серед лауреатів були творці відомих голлівудських проєктів, зокрема фільму "Місія нездійсненна: Фолаут" із Томом Крузом.

За інформацією організаторів, цьогорічна церемонія International Motor Film Awards вперше відбулася в Petersen Automotive Museum у Лос-Анджелесі.

Про що український фільм "На драйві"

"На драйві" — повнометражний український екшн режисера Артема Литвиненка. Він розповідає про компанію молодих людей, які живуть у прифронтовому Харкові під час повномасштабної війни. За сюжетом, друзі знаходять покинуті автомобілі в торговельному центрі, зачиненому через війну, і влаштовують на його підземному паркінгу нелегальні перегони.

Спочатку це стає для молоді способом відволіктися від небезпеки та повсякденних проблем. Однак згодом захоплення перетворюється на небезпечне змагання зі ставками, суперництвом і боротьбою за визнання. На кону опиняються не лише перемоги в перегонах, а й дружба та довіра між героями.

Через історію героїв творці показують покоління, яке попри обстріли та постійну загрозу продовжує закохуватися, будувати плани, шукати себе та не відмовлятися від звичайного життя.

Головні ролі у фільмі виконали Іван Довженко, Іоланта Богдюн та Едуард Поляков. Стрічку створили кінокомпанії А17 Production і Dream Film, продюсерка — Альона Тимошенко. В український прокат фільм вийшов 9 квітня 2026 року.

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