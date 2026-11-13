Фінальний сезон "Емілі в Парижі": у серіалі засвітили вбрання українського бренду (фото)

Стрімінгова платформа Netflix оприлюднила трейлер фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі". Акторка Ешлі Парк, яка грає Мінді Чен, з’явилася у кінострічці в корсеті від української дизайнерки Кетрін Алекса.

Про це модельєрка повідомила на своїй сторінці у мережі Threads. Як виявилось, Кетрін написала акторці в Instagram. Після цього дизайнерка відправила корсет до Лос-Анджелеса.

Як виглядає вбрання

У трейлері фінальної частини серіалу "Емілі в Парижі" помітили вбрання від української дизайнерки Кетрін Алекса.

"Я написала Ешлі Парк в Instagram. Вона відповіла за місяць, я навіть не очікувала. Вона дала контакт свого стиліста і я йому відправила корсет до Лос-Анджелеса, — розповіла модельєрка.

Наряд української дизайнерки в "Емілі в Парижі" Фото: Threads Наряд української дизайнерки в "Емілі в Парижі" Фото: Threads Наряд української дизайнерки в "Емілі в Парижі" Фото: Threads Наряд української дизайнерки в "Емілі в Парижі" Фото: Threads

На кадрах видно, що подруга Емілі на ім'я Мінді з’явилася у сітчастому корсеті під час вечірки.

Цікаво, що український бренд Armory відомий тим, що виготовляє на замовлення корсети ручної роботи. Так, він створив для серіалу корсет Aetheria, прикрашений срібними камінцями та перлинами. На сайті бренду таке вбрання коштує 720 доларів.

Видео дня

До слова, останній сезон серіалу "Емілі в Парижі" матиме десять епізодів, які вийдуть одночасно 24 грудня 2026 року. Фінальний сезон перенесе Емілі та її компанію до Греції й Монако, а також поверне до Парижа.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" Філіппіна Лерой-Больє вийшла на публіку в ефектному образі. Для виходу у світ знаменитість обрала сукню від українського бренду BEVZA.

До речі, зйомки серіалу "Емілі в Парижі" у Венеції було відновлено через два дні після смерті асистента режисера Дієго Борелли. Знімальний процес нового сезону зупинила трагедія.

Крім того, помер П'єр Дені — зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі".