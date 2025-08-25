Було лише 47 років: зйомки "Емілі в Парижі" зупинила раптова смерть (фото)

Зйомки серіалу "Емілі в Парижі" у Венеції було відновлено через два дні після смерті асистента режисера Дієго Борелли. Знімальний процес нового сезону зупинила трагедія.

47-річний Дієго Борелла знепритомнів у четвер, 21 серпня, під час роботи над фінальними сценами пʼятого сезону в історичному готелі Danieli. Медики прибули близько 19:00, але врятувати чоловіка не змогли. Про це повідомляє La Repubblica.

Лікарі констатували смерть, попередньо назвавши причиною раптову зупинку серця.

Дієго Борелла Фото: Instagram

Зйомки "Емілі в Парижі" одразу зупинили. А згодом команда знову повернулася до роботи: головна акторка Лілі Коллінз разом із колегою Еудженіо Франческіні були помічені у Венеції під час зйомки у водному таксі.

Дієго Борелла народився у Венеції. Чоловік мав великий досвід у кіноіндустрії та працював у різних країнах світу, включно з Італією, Великою Британією та США. Борелла займався не лише кінематографом, а й літературою. Колеги називали його професіоналом і людиною, яка завжди вміла підтримати команду.

Емілі в Парижі: коли вийде 5 сезон

Четвертий сезон "Емілі в Парижі" став хітом Netflix, очоливши глобальний топ одразу після релізу та утримуючись у рейтингах кілька тижнів поспіль. Тож від п’ятого сезону очікують ще більшого успіху та видовищних сюжетів. Дата прем’єри нового сезону, попри трагедію, наразі змін не зазнала та анонсована на 18 грудня 2025 року.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

За словами творця шоу Даррена Стара, нові серії стануть "історією двох міст", адже головна героїня Емілі тепер розриватиметься між Парижем та Римом.

