"Емілі в Парижі" вирушає в Італію: коли вийде новий сезон та що чекає глядачів (фото)

Netflix готує нову порцію пригод Емілі Купер – цього разу не лише у Парижі, а й в Італії. П’ятий сезон серіалу "Емілі в Парижі" обіцяє ще більше кохання, інтриг і несподіваних поворотів.

Стримінговий сервіс Netflix офіційно підтвердив дату виходу 5-го сезону "Емілі в Парижі". За словами творця шоу Даррена Стара, нові серії стануть "історією двох міст", адже головна героїня тепер розриватиметься між Парижем та Римом, а також завітає до Венеції.

Новий сезон Емілі в Парижі: деталі

Лілі Коллінз знову повертається до ролі Емілі Купер, а разом із нею глядачі побачать знайомих героїв: Філіппін Леруа-Больє (Сільві), Ешлі Парк (Мінді), Лукаса Браво (Габріель), Самуеля Арнольда (Жюльєн), Бруно Ґоері (Люк), Вільяма Абаді (Антуан), Люсьєна Лавісконта (Альфі) та інших.

Також до акторського складу приєдналися нові обличчя – зокрема, Браян Ґрінберґ, Мішель Лярок та номінантка на "Оскар" Мінні Драйвер, яка зіграє принцесу Джейн.

Емілі у Венеції Фото: Netflix

Події серіалу розвиватимуться навколо роботи Емілі в італійському офісі агентства Grateau, а також її нових романтичних стосунків із Марчелло (Еудженіо Франческині). Однак не менш напруженим залишиться й трикутник із Габріелем, який у фіналі попереднього сезону усвідомив свої справжні почуття.

Емілі і Марчелло в новому сезоні Фото: Netflix

Емілі в Парижі: коли вийде 5 сезон

Четвертий сезон "Емілі в Парижі" став хітом Netflix, очоливши глобальний топ одразу після релізу й утримуючись у рейтингах кілька тижнів поспіль. Тож від п’ятого сезону очікують ще більшого успіху та видовищних сюжетів. Прем’єра нових серій відбудеться 18 грудня.

Емілі та Мінді Фото: Netflix Люк і Сільві Фото: Netflix

