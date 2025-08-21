"Эмили в Париже" отправляется в Италию: когда выйдет новый сезон и что ждет зрителей (фото)

Netflix готовит новую порцию приключений Эмили Купер — на этот раз не только в Париже, но и в Италии. Пятый сезон сериала "Эмили в Париже" обещает еще больше любви, интриг и неожиданных поворотов.

Стриминговый сервис Netflix официально подтвердил дату выхода 5-го сезона "Эмили в Париже". По словам создателя шоу Даррена Стара, новые серии станут "историей двух городов", ведь главная героиня теперь будет разрываться между Парижем и Римом, а также посетит Венецию.

Новый сезон Эмили в Париже: детали

Лили Коллинз снова возвращается к роли Эмили Купер, а вместе с ней зрители увидят знакомых героев: Филиппин Леруа-Болье (Сильви), Эшли Парк (Минди), Лукаса Браво (Габриэль), Самуэля Арнольда (Жюльен), Бруно Гоэри (Люк), Уильяма Абади (Антуан), Люсьена Лависконта (Альфи) и других.

Также к актерскому составу присоединились новые лица — в частности, Брайан Гринберг, Мишель Лярок и номинантка на "Оскар" Минни Драйвер, которая сыграет принцессу Джейн.

Эмили в Венеции Фото: Netflix

События сериала будут развиваться вокруг работы Эмили в итальянском офисе агентства Grateau, а также ее новых романтических отношений с Марчелло (Эудженио Франческини). Однако не менее напряженным останется и треугольник с Габриэлем, который в финале предыдущего сезона осознал свои истинные чувства.

Эмили и Марчелло в новом сезоне Фото: Netflix

Эмили в Париже: когда выйдет 5 сезон

Четвертый сезон "Эмили в Париже" стал хитом Netflix, возглавив глобальный топ сразу после релиза и удерживаясь в рейтингах несколько недель подряд. Поэтому от пятого сезона ожидают еще большего успеха и зрелищных сюжетов. Премьера новых серий состоится 18 декабря.

Эмили и Минди Фото: Netflix Люк и Сильви Фото: Netflix

