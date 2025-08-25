Было всего 47 лет: съемки "Эмили в Париже" остановила внезапная смерть (фото)

Съемки сериала "Эмили в Париже" в Венеции были возобновлены через два дня после смерти ассистента режиссера Диего Бореллы. Съемочный процесс нового сезона остановила трагедия.

47-летний Диего Борелла потерял сознание в четверг, 21 августа, во время работы над финальными сценами пятого сезона в историческом отеле Danieli. Медики прибыли около 19:00, но спасти мужчину не смогли. Об этом сообщает La Repubblica.

Врачи констатировали смерть, предварительно назвав причиной внезапную остановку сердца.

Диего Борелла Фото: Instagram

Съемки "Эмили в Париже" сразу остановили. А потом команда снова вернулась к работе: главная актриса Лили Коллинз вместе с коллегой Эудженио Франческини были замечены в Венеции во время съемки в водном такси.

Диего Борелла родился в Венеции. Мужчина имел большой опыт в киноиндустрии и работал в разных странах мира, включая Италию, Великобританию и США. Борелла занимался не только кинематографом, но и литературой. Коллеги называли его профессионалом и человеком, который всегда умел поддержать команду.

Эмили в Париже: когда выйдет 5 сезон

Четвертый сезон "Эмили в Париже" стал хитом Netflix, возглавив глобальный топ сразу после релиза и удерживаясь в рейтингах несколько недель подряд. Поэтому от пятого сезона ожидают еще большего успеха и зрелищных сюжетов. Дата премьеры нового сезона, несмотря на трагедию, пока изменений не претерпела и анонсирована на 18 декабря 2025 года.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

По словам создателя шоу Даррена Стара, новые серии станут "историей двух городов", ведь главная героиня Эмили теперь будет разрываться между Парижем и Римом.

