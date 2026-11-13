Финальный сезон "Эмили в Париже": в сериале засветили наряды украинского бренда (фото)

Стриминговая платформа Netflix опубликовала трейлер финального сезона сериала "Эмили в Париже". Актриса Эшли Парк, исполняющая роль Минди Чен, появилась в фильме в корсете от украинской дизайнерши Кэтрин Алекса.

Об этом модельерша сообщила на своей странице в сети Threads. Как оказалось, Кэтрин написала актрисе в Instagram. После этого дизайнерша отправила корсет в Лос-Анджелес.

Как выглядит наряд

В трейлере финальной части сериала "Эмили в Париже" заметили наряд от украинской дизайнерши Кэтрин Алекса.

"Я написала Эшли Парк в Instagram. Она ответила через месяц, я даже не ожидала этого. Она дала мне контакты своего стилиста, и я отправила ему корсет в Лос-Анджелес", — рассказала модельер.

Наряд украинской дизайнерки в сериале "Эмили в Париже" Фото: Threads Наряд украинской дизайнерки в сериале "Эмили в Париже" Фото: Threads Наряд украинской дизайнерши в сериале "Эмили в Париже" Фото: Threads Наряд украинской дизайнерши в сериале "Эмили в Париже" Фото: Threads

На кадрах видно, что подруга Эмили по имени Минди появилась на вечеринке в сетчатом корсете.

Интересно, что украинский бренд Armory известен тем, что изготавливает на заказ корсеты ручной работы. Так, он создал для сериала корсет Aetheria, украшенный серебряными камнями и жемчужинами. На сайте бренда такой наряд стоит 720 долларов.

Видео дня

Кстати, последний сезон сериала "Эмили в Париже" будет состоять из десяти эпизодов, которые выйдут одновременно 24 декабря 2026 года. Финальный сезон перенесёт Эмили и её компанию в Грецию и Монако, а также вернёт их в Париж.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Звезда сериала "Эмили в Париже" Филиппина Лерой-Болье появилась на публике в эффектном образе. Для выхода в свет знаменитость выбрала платье от украинского бренда BEVZA.

Кстати, съемки сериала "Эмили в Париже" в Венеции возобновились через два дня после смерти ассистента режиссера Диего Борелли. Съемочный процесс нового сезона прервала трагедия.

Кроме того, скончался Пьер Дени — звезда популярного сериала "Эмили в Париже".