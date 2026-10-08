Звезда "Эмили в Париже" надела платье от украинского бренда стоимостью более 32 тысяч (фото)

Французская актриса, звезда сериала "Эмили в Париже" Филиппина Лерой-Болье появилась на публике в эффектном образе. Для выхода в свет знаменитость выбрала платье от украинского бренда BEVZA.

Филиппина Леруа-Болье появилась на презентации новых духов O Boticário. Соответствующие фото опубликовал украинский бренд в Instagram.

Филиппина Леруа-Болье появилась в платье от BEVZA

Актриса выбрала роскошный наряд от бренда BEVZA. Стоимость наряда составляет 32 175 гривен, но сейчас на него действует скидка, и он стоит 19 305 гривен.

Платье BEVZA Фото: Скриншот

Макси-платье сшито из двух квадратных деталей. С одной стороны наряд имеет скульптурную драпировку, а с другой — регулируемый шнурок.

Кинозвезда дополнила наряд золотыми украшениями. Также Филиппина сделала макияж в стиле нюд с акцентом на глаза и легкие локоны.

Филиппина Леруа-Болье в платье украинского бренда Фото: Instagram Филиппина Леруа-Болье в платье украинского бренда Фото: Instagram Филиппина Леруа-Болье в платье украинского бренда Фото: Instagram Филиппина Леруа-Болье в платье украинского бренда Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Американская светская львица Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в эффектном наряде. Для выхода в свет знаменитость выбрала головной убор от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

68-летняя американская актриса Шэрон Стоун снялась для издания Variety. Для фотосессии она выбрала платье украинского бренда J'amemme.

Видео дня

Кроме того, украинская певица Тина Кароль выступила на концерте в необычном наряде. Для выхода на сцену звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.