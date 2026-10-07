Пэрис Хилтон засветилась в кепке украинского бренда за 20 тысяч гривен (фото)

Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в эффектном наряде. Для выхода в свет знаменитость выбрала головной убор от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.

Пэрис Хилтон посетила показ Elie Saab в кепке от Руслана Багинского. Соответствующие фото были опубликованы на странице дизайнера в Instagram (ruslanbaginskiy_hats).

Как выглядела Пэрис Хилтон

Знаменитость появилась на публике в кожаной кепке Baker Boy Cap. Стоимость такого аксессуара составляет 21 580 гривен.

Пэрис Хилтон в кепке от Руслана Багинского Фото: Instagram Пэрис Хилтон в кепке от Руслана Багинского Фото: Instagram

Кроме того, Пэрис решила выбрать для модного мероприятия наряд с принтом "гусиная лапка". Она дополнила наряд чёрными сапогами, солнцезащитными очками и украшениями.

Головной убор за 21 580 гривен Фото: Скриншот

Другие образы Хилтон от украинских брендов

Интересно, что светская львица не впервые выбирает вещи от украинских дизайнеров. В 2024 году Хилтон примерила "образ Барби", созданный брендом Gasanova. Она позировала в комплекте, состоящем из топа и мини-юбки цвета фуксии, дополнив наряд прозрачной накидкой, обрамленной перьями.

Видео дня

"Образ Барби" от бренда Gasanova Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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