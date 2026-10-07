Пэрис Хилтон засветилась в кепке украинского бренда за 20 тысяч гривен (фото)
Американская светская львица и актриса Пэрис Хилтон появилась на Неделе моды в Париже в эффектном наряде. Для выхода в свет знаменитость выбрала головной убор от известного украинского дизайнера Руслана Багинского.
Пэрис Хилтон посетила показ Elie Saab в кепке от Руслана Багинского. Соответствующие фото были опубликованы на странице дизайнера в Instagram (ruslanbaginskiy_hats).
Как выглядела Пэрис Хилтон
Знаменитость появилась на публике в кожаной кепке Baker Boy Cap. Стоимость такого аксессуара составляет 21 580 гривен.
Кроме того, Пэрис решила выбрать для модного мероприятия наряд с принтом "гусиная лапка". Она дополнила наряд чёрными сапогами, солнцезащитными очками и украшениями.
Другие образы Хилтон от украинских брендов
Интересно, что светская львица не впервые выбирает вещи от украинских дизайнеров. В 2024 году Хилтон примерила "образ Барби", созданный брендом Gasanova. Она позировала в комплекте, состоящем из топа и мини-юбки цвета фуксии, дополнив наряд прозрачной накидкой, обрамленной перьями.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинская певица Тина Кароль выступила на концерте в необычном наряде. Для появления на публике звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.
- Также артистка Надя Дорофеева появилась на публике в эффектном платье от украинского бренда BALYKINA. Стоимость такого образа достигает 45 тысяч гривен.
Кроме того, 68-летняя американская актриса Шэрон Стоун снялась для издания Variety. Для фотосессии она выбрала платье украинского бренда J'amemme.