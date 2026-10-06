Тина Кароль поразила эффектным платьем за 157 тысяч гривен (фото)

Украинская певица Тина Кароль выступила на концерте в необычном наряде. Для выхода на сцену звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.

Артистка дала концерт в Черновцах и появилась перед поклонниками в эффектном наряде из новой коллекции осень-зима 2026/2027. Соответствующими фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram (tina_karol).

Кароль поразила леопардовым образом

Певица вышла на сцену в платье Iman с леопардовым узором от бренда BALYKINA. Корсетный наряд украшен вставками из леопардовых пайеток и прохладной голубой ткани, соединенными металлическими люверсами.

Кроме того, платье Кароль отличается изящными завязками на бретелях и бедрах, а нижняя часть наряда расширяется за счет мягких клиновидных вставок, которые эффектно колышутся при ходьбе. Лаконичный вид образу придает застежка-молния на спине.

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Платье Тины Кароль Фото: Instagram Платье Тины Кароль Фото: Instagram Платье Тины Кароль Фото: Instagram

Стоимость платья певицы составляет 157 500 гривен. Звезда дополнила наряд коричневыми ботинками на шнурках, локонами и естественным макияжем.

Платье "Кароль" за 157 500 гривен Фото: Скриншот

Поклонники остались под приятным впечатлением от образа Кароль. Они отметили, что певице очень идет леопардовое платье.

"Красавица! Очень атмосферная";

"Невероятно";

"Круто!";

"Невероятно красиво";

"Прекрасная";

"Невероятный образ";

"Это платье очень идет Тине";

"Необычный выбор платья".

Реакция поклонников на платье Тины Кароль Фото: Instagram Реакция фанатов на платье Тины Кароль Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Тина Кароль получила водительские права только этим летом. Теперь знаменитость разъезжает по дорогам на роскошном автомобиле Lexus.

Также в ноябре певица будет отмечать 18-летие своего сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.

Кроме того, Тина Кароль появилась в спортивном образе и продемонстрировала заметно более стройную фигуру, что сразу вызвало бурное обсуждение в соцсетях.