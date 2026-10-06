Тина Кароль поразила эффектным платьем за 157 тысяч гривен (фото)
Украинская певица Тина Кароль выступила на концерте в необычном наряде. Для выхода на сцену звезда выбрала леопардовое платье от известного бренда BALYKINA.
Артистка дала концерт в Черновцах и появилась перед поклонниками в эффектном наряде из новой коллекции осень-зима 2026/2027. Соответствующими фотографиями Кароль поделилась на своей странице в Instagram (tina_karol).
Кароль поразила леопардовым образом
Певица вышла на сцену в платье Iman с леопардовым узором от бренда BALYKINA. Корсетный наряд украшен вставками из леопардовых пайеток и прохладной голубой ткани, соединенными металлическими люверсами.
Кроме того, платье Кароль отличается изящными завязками на бретелях и бедрах, а нижняя часть наряда расширяется за счет мягких клиновидных вставок, которые эффектно колышутся при ходьбе. Лаконичный вид образу придает застежка-молния на спине.
Стоимость платья певицы составляет 157 500 гривен. Звезда дополнила наряд коричневыми ботинками на шнурках, локонами и естественным макияжем.
Поклонники остались под приятным впечатлением от образа Кароль. Они отметили, что певице очень идет леопардовое платье.
- "Красавица! Очень атмосферная";
- "Невероятно";
- "Круто!";
- "Невероятно красиво";
- "Прекрасная";
- "Невероятный образ";
- "Это платье очень идет Тине";
- "Необычный выбор платья".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Тина Кароль получила водительские права только этим летом. Теперь знаменитость разъезжает по дорогам на роскошном автомобиле Lexus.
- Также в ноябре певица будет отмечать 18-летие своего сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.
Кроме того, Тина Кароль появилась в спортивном образе и продемонстрировала заметно более стройную фигуру, что сразу вызвало бурное обсуждение в соцсетях.