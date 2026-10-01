Тина Кароль заговорила о 18-летии сына и его возвращении в Украину
Популярная певица Тина Кароль в ноябре будет отмечать 18-летие своего сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.
18 ноября Вениамину исполняется 18 лет. Тина Кароль планирует поехать к сыну за границу и поздравить его. Об этом артистка рассказала в комментарии "ЖВЛ".
По словам певицы, она планирует выбрать подходящий день и поехать к сыну в Великобританию, где он учится. Кароль будет навещать парня тогда, когда это не помешает его учебе.
Артистка отметила, что Вениамин планирует приехать в Украину в декабре, когда у него будут каникулы.
"Он приедет сюда уже в декабре. Я, конечно же, приеду к нему, чтобы поздравить. Обязательно! Придется выкроить время в графике учебы, ведь дети находятся в кампусе. Есть экстренные случаи, когда к ним можно. А так они находятся в сообществе. Я не прерываю его обучение никакими своими эмоциональными всплесками", — рассказала Тина Кароль.
Что известно о сыне Кароль
С 2016 года Вениамин живёт и учится в Великобритании. Он получает образование в элитной частной школе по специальностям "политология", "экономика" и "бизнес".
Сын Кароль очень умный и владеет несколькими языками — английским, испанским и французским.
Артистка ранее отмечала, что в будущем её сын планирует вернуться в Украину, как только закончит учебу. Певица уверена, что молодёжь с зарубежным образованием и свободным владением языками сможет восстанавливать страну.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Сын Тины Кароль появился на сцене рядом с мамой. Парень, который уже много лет живет и учится в Великобритании, специально приехал в Украину на зимние каникулы.
- Также украинская артистка показала редкое фото сына. Снимок был сделан в Брюсселе.
Кроме того, Тина Кароль прокомментировала возможную мобилизацию единственного сына Вениамина, которому в этом году исполнится 18 лет.