Тина Кароль заговорила о 18-летии сына и его возвращении в Украину

Популярная певица Тина Кароль в ноябре будет отмечать 18-летие своего сына Вениамина. Сейчас парень учится за границей. Артистка рассказала, когда он вернётся в Украину.

18 ноября Вениамину исполняется 18 лет. Тина Кароль планирует поехать к сыну за границу и поздравить его. Об этом артистка рассказала в комментарии "ЖВЛ".

По словам певицы, она планирует выбрать подходящий день и поехать к сыну в Великобританию, где он учится. Кароль будет навещать парня тогда, когда это не помешает его учебе.

Артистка отметила, что Вениамин планирует приехать в Украину в декабре, когда у него будут каникулы.

"Он приедет сюда уже в декабре. Я, конечно же, приеду к нему, чтобы поздравить. Обязательно! Придется выкроить время в графике учебы, ведь дети находятся в кампусе. Есть экстренные случаи, когда к ним можно. А так они находятся в сообществе. Я не прерываю его обучение никакими своими эмоциональными всплесками", — рассказала Тина Кароль.

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Что известно о сыне Кароль

С 2016 года Вениамин живёт и учится в Великобритании. Он получает образование в элитной частной школе по специальностям "политология", "экономика" и "бизнес".

Сын Кароль очень умный и владеет несколькими языками — английским, испанским и французским.

Артистка ранее отмечала, что в будущем её сын планирует вернуться в Украину, как только закончит учебу. Певица уверена, что молодёжь с зарубежным образованием и свободным владением языками сможет восстанавливать страну.

Тина Кароль с сыном Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Сын Тины Кароль появился на сцене рядом с мамой. Парень, который уже много лет живет и учится в Великобритании, специально приехал в Украину на зимние каникулы.

Также украинская артистка показала редкое фото сына. Снимок был сделан в Брюсселе.

Кроме того, Тина Кароль прокомментировала возможную мобилизацию единственного сына Вениамина, которому в этом году исполнится 18 лет.