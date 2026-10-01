Тіна Кароль заговорила про 18-річчя сина та його повернення в Україну

Популярна співачка Тіна Кароль у листопаді святкуватиме 18-річчя сина Веніаміна. Зараз хлопець навчається за кордоном. Артистка розповіла, коли він повернеться до України.

18 листопада Веніаміну виповнюється 18 років. Тіна Кароль планує поїхати до сина за кордон та привітати його. Про це артистка розповіла у коментарі "ЖВЛ".

За словами співачки, вона планує підібрати якийсь день та поїхати до сина у Велику Британію, де він навчається. Кароль вітатиме хлопця тоді, коли це не заважатиме його навчанню.

Артистка зазначила, що в Україну Веніамін планує приїхати у грудні, коли він буде на канікулах.

"Він приїде вже у грудні сюди. Я до нього, безумовно, приїду, щоб привітати. Обов’язково! Треба буде викроїти час у навчанні, бо діти перебувають у кампусі. Є екстрені випадки, коли до них можна. А так вони перебувають у ком’юніті. Я не перериваю його навчання жодними своїми емоційними сплесками", — розповіла Тіна Кароль.

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Що відомо про сина Кароль

З 2016 року Веніамін живе та навчається у Великій Британії. Він здобуває освіту в елітній приватній школі за напрямками політологія, економіка та бізнес.

Син Кароль дуже розумний і володіє кількома мовами – англійською, іспанською та французькою.

Артистка раніше наголошувала, що в майбутньому її син планує повернутись до України, як тільки завершить навчання. Співачка впевнена, що молодь із закордонною освітою та вільним володінням мовами зможе відбудовувати країну.

Тіна Кароль з сином Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Син Тіни Кароль показався на сцені поруч з мамою. Хлопець, який уже багато років живе та навчається у Великій Британії, спеціально приїхав в Україну на зимові канікули.

Також українська артистка показала рідкісне фото сина. Знімок був зроблений у Брюсселі.

Крім того, Тіна Кароль прокоментувала ймовірну мобілізацію єдиного сина Веніаміна, якому цього року виповниться 18 років.