Син Тіни Кароль показався на сцені поруч з мамою — його вже не впізнати (фото)

Різдвяний концерт Тіни Кароль у Львові став по-справжньому зворушливим не лише для глядачів, а й для самої співачки. 25 грудня на сцені Львівського національного академічного театру опери та балету на Кароль чекав сюрприз — її 17-річний син Веніамін.

Хлопець, який уже багато років живе та навчається у Великій Британії, спеціально приїхав в Україну на зимові канікули. Під час концерту він з’явився на сцені й подарував мамі букет білих троянд, чим розчулив зал і саму артистку. За цей час Веніамін помітно подорослішав і змінився настільки, що його важко впізнати. Зворушливе відео опублікували на фан-акаунті Тіни Кароль в Instagram.

Тіна Кароль і Веніамін Фото: Instagram

Веніамін мешкає у Великій Британії з 2014 року, тож Тіна Кароль бачиться з сином переважно лише під час канікул. Саме тому такі зустрічі для співачки мають особливу цінність.

Син Тіни Кароль на сцені Фото: Instagram

Концерт Тіни Кароль у Львові

На різдвяному концерті у Львові Кароль уперше презентувала альбом "Кохання. Сльози. Маніфест", реліз якого запланований на 20 березня — до 20-річчя творчої кар’єри артистки. До платівки увійшли перекладені версії культових хітів співачки, серед яких "Ніченька", "Полюси", "Життя триває" та "Здатися ти завжди встигнеш".

Що відомо про сина Тіни Кароль

Син зірки навчається у престижній школі поблизу Лондона — Repton Preparatory School. Він вільно володіє англійською, французькою та іспанською мовами й уже визначився з майбутньою професією: політологія, економіка та бізнес. Після завершення навчання Веніамін планує повернутися в Україну.

