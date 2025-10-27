"Я б не вигребла те життя": Кароль пояснила, чому вивезла сина за кордон

Популярна українська співачка Тіна Кароль вперше пояснила, чому відправила свого єдиного сина Веніаміна на навчання до Англії, коли тому було 8 років.

Артистка, яка після смерті чоловіка і продюсера Євгена Огіра виховувала хлопчика сама, зізналася, що її крок був продиктований страхом надмірної опіки з боку родичів та бажанням забезпечити сину нормальне, незалежне від її зіркового статусу дитинство. Про це вона заявила під час інтерв’ю Анні Хаустовій.

"Я б не вигребла те життя, якби так не вчинила. Щоб "нюнею" він не виріс, щоб не було цього, що бабусі поруч і все приносять. Це треба було подолати", — пояснила 40-річна виконавиця.

Виховання Веніаміна

Тіна зазначила, що після трагічної втрати чоловіка вся родина намагалася максимально опікуватися хлопчиком, і це могло завадити його самостійному становленню. Артистка вирішила, що найкращим варіантом для його розвитку буде повна незалежність від зіркового оточення.

"Тоді всі мене засуджували за цей крок, дорікали, що я "кинула дитину", — поділилася Кароль, наголошуючи, що це було хибне судження. Вона підкреслила, що постійно підтримувала зв'язок із сином і регулярно відвідувала його.

Для Веніаміна обрали українську родину, яка опікувалася ним, щоб син зростав у звичному для нього культурному середовищі.

Де зараз син Тіни Кароль

Зараз 16-річний Веніамін навчається у коледжі. Він самостійно обрав для себе технічний напрямок, вивчаючи економіку, політологію та бізнес. У вільний час хлопець захоплюється футболом.

Співачка зізнається, що наполягала, аби Веніамін не пов’язував своє майбутнє з музичною індустрією, хоча, зважаючи на його творче оточення, це могло здаватися очевидним вибором.

