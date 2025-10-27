"Я бы не выгребла ту жизнь": Кароль объяснила, почему вывезла сына за границу

Популярная украинская певица Тина Кароль впервые объяснила, почему отправила своего единственного сына Вениамина на учебу в Англию, когда тому было 8 лет.

Артистка, которая после смерти мужа и продюсера Евгения Огира воспитывала мальчика сама, призналась, что ее шаг был продиктован страхом чрезмерной опеки со стороны родственников и желанием обеспечить сыну нормальное, независимое от ее звездного статуса детство. Об этом она заявила во время интервью Анне Хаустовой.

"Я бы не выгребла ту жизнь, если бы так не поступила. Чтобы "нюней" он не вырос, чтобы не было этого, что бабушки рядом и все приносят. Это надо было преодолеть", — пояснила 40-летняя исполнительница.

Воспитание Вениамина

Тина отметила, что после трагической потери мужа вся семья старалась максимально опекать мальчика, и это могло помешать его самостоятельному становлению. Артистка решила, что лучшим вариантом для его развития будет полная независимость от звездного окружения.

"Тогда все меня осуждали за этот шаг, упрекали, что я "бросила ребенка", — поделилась Кароль, подчеркивая, что это было ошибочное суждение. Она подчеркнула, что постоянно поддерживала связь с сыном и регулярно навещала его.

Тина Кароль с сыном Вениамином Фото: Тіна Кароль\Facebook

Для Вениамина выбрали украинскую семью, которая занималась им, чтобы сын рос в привычной для него культурной среде.

Где сейчас сын Тины Кароль

Сейчас 16-летний Вениамин учится в колледже. Он самостоятельно выбрал для себя техническое направление, изучая экономику, политологию и бизнес. В свободное время парень увлекается футболом.

Тина Кароль с сыном Фото: Тина Кароль/Instagram

Певица признается, что настаивала, чтобы Вениамин не связывал свое будущее с музыкальной индустрией, хотя, учитывая его творческое окружение, это могло казаться очевидным выбором.

